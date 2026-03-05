Після інциденту Браяна Макгінніса затримали та доставили до місцевої лікарні.

Поліція Капітолію силоміць вивела Браяна Макґінніса із засідання Конгресу в середу, повідомляє Forbes.

На відео інциденту видно, як ветеран морської піхоти кричить: «Ніхто не хоче воювати за Ізраїль», тоді як сенатор Тім Шихі (республіканець від штату Монтана) допомагає правоохоронцям вивести Макґінніса із зали.

На відео, опублікованому Аланом Хі з CBS News, видно, як троє поліцейських Капітолію намагаються вивести Макгінніса, який також є кандидатом від Партії зелених, перш ніж Шіхі приєднується до них і піднімає ногу Макгінніса.

Тримаючись рукою за двері, Макгінніс кричить: «Ніхто не хоче воювати за Ізраїль», поки офіцери та Шіхі намагалися витягнути його з зали слухань.

Коли сутичка вщухла, Макгінніс стверджував, що його рука застрягла у дверях, коли один офіцер намагався допомогти йому її витягнути.

Шихі, член підкомітету, зрештою відійшов від Макгінніса та офіцерів і повернувся до свого місця в комісії.

Senator Sheehy joined Capitol Police in lifting up and ejecting anti war protestor Brian McGinnis from a SASC subcommittee hearing. McGinnis is a Green Party candidate running for Senate in N.C. An antiwar activist filmed the video below: pic.twitter.com/0dVA0ORWXQ — Alan He (@alanhe) March 4, 2026

Шихі підтвердив сварку в дописі, назвавши Макгінніса «неврівноваженим протестувальником», який «прийшов до Капітолію в пошуках конфронтації».

Макгінніс публічно не коментував цю суперечку, але раніше в середу опублікував відео на Капітолійському пагорбі, де сказав, що хоче запитати Сенат, «чому вони збираються відправляти наших чоловіків і жінок у небезпеку».

Згодом представник Партії зелених повідомив CBS News, що Макгінніса затримали та доставили до місцевої лікарні.

Макгінніс балотується як кандидат від Партії зелених на виборах до Сенату США від Північної Кароліни та минулого тижня опублікував серію відеороликів, у яких критикує удари США та Ізраїлю проти Ірану.