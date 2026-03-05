Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
«Ніхто не хоче воювати за Ізраїль»: ветерана морської піхоти виштовхали зі слухань в Конгресі

Після інциденту Браяна Макгінніса затримали та доставили до місцевої лікарні.

«Ніхто не хоче воювати за Ізраїль»: ветерана морської піхоти виштовхали зі слухань в Конгресі
ветерана морської піхоти намагались виштовхати зі слухань у Конресі
Фото: скриншот

Поліція Капітолію силоміць вивела Браяна Макґінніса із засідання Конгресу в середу, повідомляє Forbes

На відео інциденту видно, як ветеран морської піхоти кричить: «Ніхто не хоче воювати за Ізраїль», тоді як сенатор Тім Шихі (республіканець від штату Монтана) допомагає правоохоронцям вивести Макґінніса із зали.

На відео, опублікованому Аланом Хі з CBS News, видно, як троє поліцейських Капітолію намагаються вивести Макгінніса, який також є кандидатом від Партії зелених, перш ніж Шіхі приєднується до них і піднімає ногу Макгінніса.

Тримаючись рукою за двері, Макгінніс кричить: «Ніхто не хоче воювати за Ізраїль», поки офіцери та Шіхі намагалися витягнути його з зали слухань.

Коли сутичка вщухла, Макгінніс стверджував, що його рука застрягла у дверях, коли один офіцер намагався допомогти йому її витягнути.

Шихі, член підкомітету, зрештою відійшов від Макгінніса та офіцерів і повернувся до свого місця в комісії.

Шихі підтвердив сварку в дописі, назвавши Макгінніса «неврівноваженим протестувальником», який «прийшов до Капітолію в пошуках конфронтації».

Макгінніс публічно не коментував цю суперечку, але раніше в середу опублікував відео на Капітолійському пагорбі, де сказав, що хоче запитати Сенат, «чому вони збираються відправляти наших чоловіків і жінок у небезпеку».

Згодом представник Партії зелених повідомив CBS News, що Макгінніса затримали та доставили до місцевої лікарні.

Макгінніс балотується як кандидат від Партії зелених на виборах до Сенату США від Північної Кароліни та минулого тижня опублікував серію відеороликів, у яких критикує удари США та Ізраїлю проти Ірану.

﻿
