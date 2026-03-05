Один дрон упав на термінал аеропорту Нахчиванської Автономної Республіки, а інший дрон упав поблизу шкільної будівлі в селі Шекарабад. Поранено двох мирних жителів.

Аеропорт в Азербайджані зазнав атаки з території Ірану, повідомляє Reuters. Джерело, близьке до уряду Азербайджану, повідомило, що ракети та дрони, що летіли з Ірану, впали поблизу аеропорту “Нахічевань”. Він розташований приблизно за 10 км від кордону з Іраном.

Доповнено. Згодом МЗС Азербайджану опублікувало заяву щодо атаки.

Згідно з повідомленням, 5 березня з території Ісламської Республіки Іран було здійснено атаки дронів на Нахчиванську Автономну Республіку Азербайджану. Один дрон упав на термінал аеропорту Нахчиванської Автономної Республіки, а інший дрон упав поблизу шкільної будівлі в селі Шекарабад.

“Ми рішуче засуджуємо ці атаки дронів, здійснені з території Ісламської Республіки Іран, в результаті яких було пошкоджено будівлю аеропорту та поранено двох мирних жителів”, – йдеться у заяві.

Зазначається, що цей напад на територію Азербайджану суперечить нормам і принципам міжнародного права та служить посиленню напруженості в регіоні.

Азербайджан вимагає, щоб Ісламська Республіка Іран у стислі терміни прояснила вищезгадане питання, надала пояснення щодо нього та вжила необхідних термінових заходів для запобігання повторенню подібних інцидентів у майбутньому.

Азербайджанська сторона залишає за собою право вжити відповідних заходів у відповідь.

Надзвичайного та Повноважного Посла Ісламської Республіки Іран в Азербайджанській Республіці Моджтабу Дермічілу викликали до Міністерства закордонних справ. Іранській стороні буде висловлено рішучий протест та вручено відповідну ноту протесту.