ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Politico: Сполучені Штати поспіхом готуються воювати проти Ірану ще щонайменше 100 днів, але вірогідніше – до вересня

Раніше президент США говорив, що операція може тривати близько чотирьох тижнів.

Politico: Сполучені Штати поспіхом готуються воювати проти Ірану ще щонайменше 100 днів, але вірогідніше – до вересня
Фото: EPA/UPG

Пентагон намагається збільшити кількість американських військових, які збирають розвідувальні дані для операцій в Ірані — останні свідчення того, що адміністрація Трампа не була повністю готова до ширшої війни, з якою вона зараз стикається, пише Politico

Центральне командування США просить Пентагон направити більше офіцерів військової розвідки до своєї штаб-квартири в Тампі, штат Флорида, для підтримки операцій проти Ірану протягом щонайменше 100 днів, але, ймовірно, до вересня, згідно з внутрішнім повідомленням, яке є у розпорядженні видання.

Це перший відомий заклик адміністрації до додаткового розвідувального персоналу для війни в Ірані, а також ознака того, що Пентагон вже виділяє фінансування на операції, які можуть виходити далеко за рамки початкового чотиритижневого графіка конфлікту, встановленого президентом Дональдом Трампом.

Поспіх із залученням людей та ресурсів свідчить, що команда Трампа не повністю передбачила широкі наслідки війни, яку вона розпочала разом з Ізраїлем у суботу.

За словами американського чиновника, Пентагон також намагається відправити до регіону більше засобів протиповітряної оборони, особливо менші та дешевші системи боротьби з безпілотниками, які відомство розробляє протягом останніх кількох років.

﻿
