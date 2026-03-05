Раніше президент США говорив, що операція може тривати близько чотирьох тижнів.

Пентагон намагається збільшити кількість американських військових, які збирають розвідувальні дані для операцій в Ірані — останні свідчення того, що адміністрація Трампа не була повністю готова до ширшої війни, з якою вона зараз стикається, пише Politico.

Центральне командування США просить Пентагон направити більше офіцерів військової розвідки до своєї штаб-квартири в Тампі, штат Флорида, для підтримки операцій проти Ірану протягом щонайменше 100 днів, але, ймовірно, до вересня, згідно з внутрішнім повідомленням, яке є у розпорядженні видання.

Це перший відомий заклик адміністрації до додаткового розвідувального персоналу для війни в Ірані, а також ознака того, що Пентагон вже виділяє фінансування на операції, які можуть виходити далеко за рамки початкового чотиритижневого графіка конфлікту, встановленого президентом Дональдом Трампом.

Поспіх із залученням людей та ресурсів свідчить, що команда Трампа не повністю передбачила широкі наслідки війни, яку вона розпочала разом з Ізраїлем у суботу.

За словами американського чиновника, Пентагон також намагається відправити до регіону більше засобів протиповітряної оборони, особливо менші та дешевші системи боротьби з безпілотниками, які відомство розробляє протягом останніх кількох років.