Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин оглянув свій новий есмінець перед його введенням в експлуатацію та спостерігав за випробуванням крилатих ракет, запущених з військового корабля.

Про це повідомляє France24.

Кім пообіцяв прискорити ядерне озброєння свого флоту, повідомили державні ЗМІ у четвер.

Офіційне Центральне інформаційне агентство Кореї (KCNA) повідомило, що Кім під час своїх візитів на західну верф Нампхо оглянув будівництво третього есмінця того ж класу, що і його 5000-тонний військовий корабель “Чхве Хьон”, вперше представлений у квітні 2025 року. Кім назвав розробку “Чхве Хьон” значним кроком до розширення оперативного радіусу та можливостей превентивного удару своїх збройних сил, що володіють ядерною зброєю.

Державні медіа зазначають, що корабель спроектований для використання різних систем озброєння, зокрема протиповітряних і протикорабельних засобів, а також балістичних і крилатих ракет, здатних нести ядерний заряд.

Фото: EPA/UPG Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин оглянув свій новий есмінець

Південнокорейські військові чиновники та експерти стверджують, що “Чхве Хьон”, ймовірно, був побудований за допомогою Росії на тлі поглиблення військових зв'язків, хоча деякі висловлюють сумніви щодо його готовності до бойової служби.

Північна Корея представила другий есмінець того ж класу у травні минулого року, але він був пошкоджений під час невдалої церемонії спуску на воду. Інцидент викликав гнівну реакцію Кіма, який назвав невдачу “злочинною”.

Пхеньян заявив, що новий есмінець під назвою "Кан Кон" повторно спустили у воді у червні після ремонту. Проте іноземні експерти піддали сумніву повну боєготовність корабля.