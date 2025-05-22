Кім Чен Ин назвав аварію під час запуску нового есмінця “злочинним діянням”

Державні ЗМІ Північної Кореї повідомили, що на церемонії спуску на воду нового північнокорейського військового есмінця сталася серйозна аварія, повідомляє France24.

Лідер Кім Чен Ин назвав нещасний випадок “злочинним діянням”.

На церемонії спуску на воду нового 5000-тонного есмінця у східному портовому місті Чхонджин у середу “стала серйозна аварія”, повідомило офіційне Центральне інформаційне агентство Кореї.

Центральне інформаційне агентство Кореї, звинувачуючи у цьому “недосвідчене командування та оперативну недбалість” під час спуску, за яким спостерігав Кім, повідомило, що стався нещасний випадок, унаслідок якого “деякі секції днища військового корабля були розчавлені”.

За його словами, аварія призвела до “порушення балансу військового корабля”.

Кім спостерігав за всім інцидентом і оголосив його “злочинним діянням, спричиненим абсолютною недбалістю”, попередивши, що це “не можна терпіти”. Він зазначив, що “безвідповідальні помилки” відповідальних посадовців будуть “розглянуті на пленарному засіданні Центрального комітету партії, яке відбудеться наступного місяця”.

Минулого місяця Пхеньян представив ще одне 5000-тонне судно класу есмінців під назвою “Чхве Хьон”. У той час державні ЗМІ опублікували фотографії Кіма на церемонії зі своєю дочкою Кім Чу Е, яку багато експертів вважають його ймовірною наступницею.

Північна Корея стверджувала, що судно оснащене “найпотужнішою зброєю” і що воно “вступить в експлуатацію на початку наступного року”. Деякі аналітики заявили, що корабель може бути оснащений тактичними ядерними ракетами малої дальності, хоча Північна Корея не довела, що вона здатна мініатюризувати свою ядерну зброю.