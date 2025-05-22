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Гуманітарна допомога все ж прибула до Гази після затримки

Минуло понад два дні з моменту, коли Ізраїль нібито дозволив вантажівкам в'їзд в анклав.

Гуманітарна допомога все ж прибула до Гази після затримки
Ситуація у Газі
Фото: EPA/UPG

Агенція Reuters повідомляє, що гуманітарні вантажі, які, за версією Ізраїлю, вже у понеділок мали потрапити на території Смуги Гази, лише зараз змогли доставити палестинцям на території анклаву деякі з необхідних товарів.

Близько 100 вантажівок з борошном, дитячим харчуванням та медикаментами все ж потрапили до Гази, перервавши 11-тижневу блокаду, через яку західні демократії почали погрожувати Ізраїлю санкціями. Затримку пояснюють "безпековими міркуваннями". 

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу стверджує, що країна готова до тимчасового припинення вогню, якщо під час нього відбудеться остаточне звільнення усіх заручників, взятих у полон ХАМАСом. Без цього уряд має намір продовжувати нову наступальну операцію до повного взяття Гази під контроль. 

Нетаньягу дорікнув країнам на кшталт Британії за намір запроваджувати санкції проти Ізраїлю, а не проти терористів із ХАМАС.

 

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