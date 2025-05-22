Трамп фільмом переконував президента ПАР у тому, що той здійснює геноцид

Не лише Володимиру Зеленському було непереливки в Овальному кабінеті за останній час.

Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса був змушений витерпіти не надто приємні хвилини у компанії Дональда Трампа, який приймав колегу в Овальному кабінеті Білого дому.

Як пише Axios, республіканець вирішив скористатися візитом візаві, щоб вчергове поширити нічим не підтверджену версію про нібито здійснення владою ПАР "геноциду проти білого населення". Просто на очах у запрошеної преси Трамп дав розпорядження увімкнути для Рамафоси фільм, у якому лунають звинувачення на його адресу.

Президент США коментував відеоряд, говорячи про "тисячі вбитих фермерів" та "численні підтвердження насильства". Рамафоса загалом зберігав спокій та намагався не піддаватися на провокацію, яку в американській пресі порівнюють із сваркою між Трампом та Президентом України Володимиром Зеленським 28 лютого.

Матеріалів, які б підтверджували "геноцид білих" у ПАР, не існує. У країні справді процвітає злочинність, проте більшість жертв належать до темношкірого населення. Сиріл Рамафоса стверджує, що Трамп міг би змінити свою думку, якби "послухав, що кажуть прості південноафриканці".