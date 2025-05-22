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Білий дім просить Верховний суд США заблокувати доступ до записів DOGE

Раніше окружний суддя США наказав DOGE передати деякі записи наглядовій організації “Громадяни за відповідальність та етику у Вашингтоні”.

Білий дім просить Верховний суд США заблокувати доступ до записів DOGE
Ілон Маск
Фото: скрін

Адміністрація президента США Дональда Трампа звернулася до Верховного суду з проханням скасувати наказ судді, який зобов'язує Департамент ефективності уряду (DOGE) Ілона Маска відповісти на запитання та розкрити документи про свою діяльність.

Про це повідомляє Reuters.

Раніше окружний суддя США Крістофер Купер наказав DOGE передати деякі записи наглядовій організації “Громадяни за відповідальність та етику у Вашингтоні” (CREW ). Суддя вказав, що DOGE, ймовірно, є урядовим агентством, на яке поширюється дія федерального Закону про свободу інформації.

Крім того, на думку судді, CREW має право допитати виконуючу обов'язки адміністратора DOGE Емі Глісон під час свідчень. 

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14 травня Федеральний апеляційний суд відмовився призупинити дію наказу Купера.

Втім, на думку адміністрації Трампа “надзвичайно широкий та нав'язливий” наказ Купера відволіче DOGE від його місії щодо ліквідації шахрайства, марнотратства та зловживань у федеральному уряді.

Також рішення судді в Білому домі називають “неприйнятним порушенням розподілу влади” та сподіваються, що уряд зможе довести, що DOGE є органом Білого дому, звільненим від Закону про свободу інформації, який дозволяє громадськості переглядати урядові записи.

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