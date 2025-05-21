Politico: США проти пункту про “підтримку” України й не хочуть називати вторгнення РФ в Україну “незаконним” у заяві G7

Йдеться про заяву за підсумками зустрічі міністрів фінансів та голів центробанків країн «Великої сімки», яка проходить у Канаді з 20 по 22 травня.

США виступають проти включення пункту зі згадуванням «подальшої підтримки» України у заяві G7, передає Politico із посиланням на джерела.

Крім того, Вашингтон проти того, щоб повномасштабне вторгнення РФ в Україну називати «незаконним».

Зазначається, що йдеться про заяву за підсумками зустрічі міністрів фінансів та голів центробанків країн «Великої сімки», яка проходить у Канаді з 20 по 22 травня.

Нагадаємо, нещодавно держсекретар США Рубіо заявив, що після розмови Трампа і Путіна США чекають на мирну пропозицію від Росії. Попри позицію Конгресу та Європи, адміністрація Трампа проти посилення тиску на Москву після розмови з Путіним.

Нагадаємо, цього тижня міністри фінансів держав “Групи семи” обговорять співпрацю щодо низки питань, зокрема, митну політику, економічну безпеку, війну Росії проти України та штучний інтелект.

США і раніше блокували спільні рішення “Сімки” щодо засудження РФ. Зокрема, у лютому цього року держави G7 не змогли схвалити спільну заяву до третьої річниці війни Росії проти України позицію Вашингтона.

У березні 2025 року США відхилили пропозицію Канади у G7 щодо створення робочої групи, яка б займалася протидією "тіньового флоту" російських нафтових танкерів.

США також відмовились підписувати спільну заяву “Сімки” із засудженням російського ракетного удару по Сумах у Вербну неділю, оскільки вона “працює над збереженням простору для мирних переговорів”.