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США вимагають повернення дев'яти американців, ув'язнених у Росії

Одного із в’язнів, 73-річного вчителя, РФ звинуватила у найманстві на боці України.

США вимагають повернення дев'яти американців, ув'язнених у Росії
Президент США Дональд Дж. Трамп тисне руку президенту РФ Володимиру Путіну під час спільної прес-конференції після переговорів в
Фото: EPA/UPG

Президенти США і Росії, Дональд Трамп і Володимир Путін, обговорили можливий обмін полоненими за участю дев'яти осіб з кожної сторони.

Про це повідомляє Reuters.

За даними джерел, у списку є такі громадяни США:

73-річний вчитель англійської мови Стівен Джеймс Хаббард, засуджений до 6 років і 10 місяців ув'язнення після того, як на закритому суді був визнаний винним у службі в якості найманця на користь України. Він жив в Ізюмі і був заарештований після того, як російські війська взяли місто під контроль у 2022 році.

Роберт Гілман, який отримав вирок у вигляді 7 років і одного місяця, після чого російський суд додав до його терміну ще рік. Ексморський піхотинець був визнаний винним у нападі на співробітника в'язниці та державного слідчого у виправній колонії у Воронежі, на південь від російської столиці. На той час Гілман вже перебував у в'язниці, відбуваючи 3,5-річний термін за напад на поліцейського в нетверезому стані.

Гордон Блек, сержант американської армії, що перебуває на дійсній службі та базується в Південній Кореї, був затриманий у травні 2024 року на Далекому Сході Росії за підозрою у крадіжці грошей у своєї російської дівчини. Його засудили до 3 років і 9 місяців позбавлення волі, пізніше суд скоротив термін ув'язнення Блека до 3 років і 2 місяців.

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Деніел Джозеф Шнайдерзасуджений до 6 років позбавлення волі за викрадення власного сина після того, як він намагався виїхати з Росії з 4-річною дитиною без дозволу матері хлопчика.

Джозеф Тейтер, якого спочатку засудили до 15 днів арешту за “дрібне хуліганство”, а згодом направили на лікування до російської психіатричної лікарні.

Майкл Тревіс Лік, музикант і колишній десантник США, був засуджений до 13 років позбавлення волі за контрабанду наркотиків. 

Роберт Романов Вудленд, усиновлений з РФ в дитинстві, повернувся до Росії та працював вчителем англійської мови, коли його заарештували за звинуваченням у спробі продажу наркотиків. Його було засуджено до 12,5 років позбавлення волі, потім суд постановив зменшити термін ув'язнення Вудленда до 9,5 років.

Юджен Спектор зараз відбуває 3,5-річний термін ув'язнення за хабарництво, а минулого серпня був звинувачений у шпигунстві.

Девід Барнс був засуджений в Росії до 21 року за звинуваченням у жорстокому поводженні з двома синами у США. Він був залучений до суперечки щодо опіки зі своєю колишньою російською дружиною.

Водночас до списку не потрапив Андре Хачатурян, який був засуджений до 8,5 років позбавлення волі у 2023 році за торгівлю зброєю. 
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