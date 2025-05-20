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Зеленський обговорив із Кронпринцом Норвегії Гоконом посилення енергетичної стійкості

Серед іншого, глава держави подякував за 450 мільйонів доларів внеску Норвегії в енергетичну безпеку України.

Зеленський обговорив із Кронпринцом Норвегії Гоконом посилення енергетичної стійкості
Кронпринц Норвегії Гокон і Зеленський, Київ, 20 травня 2025
Фото: скрін

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 20 травня, провів зустріч у Києві із Кронпринцом Норвегії Гоконом, повідомляє Офіс президента України. 

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“Свій перший візит до України Кронпринц почав із відвідання реабілітаційного центру в Ірпені. Дякую за цю важливу увагу й підтримку наших людей”, – повідомив Зеленський.

Він зазначив, що під час зустрічі сторони говорили про посилення енергетичної стійкості. Глава держави наголосив, що Україна цінує 450 мільйонів доларів – внесок Норвегії в енергетичну безпеку країни. 

Окремо сторони поспілкувалися про зміцнення культурних звʼязків між країнами та інвестиції в оборонній сфері. Зеленський зазначив, що в усіх напрямах маємо сильний потенціал.
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