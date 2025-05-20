Більшість українців підтримують ідею, що мери повинні мати право балотуватися необмежену кількість разів

Більшість українців (67,2%) підтримують ідею, що мери повинні мати право балотуватися необмежену кількість разів. Про це свідчать результати соціологічного дослідження компанії "Соціополіс".

Переважна більшість опитаних жителів України (67,2%) погоджуються (повністю або скоріше) з твердженням: «Якщо міський голова ефективно працює, він повинен мати право балотуватись стільки разів, скільки захоче, а обирати чи не обирати його знову – мають вирішувати тільки жителі громади»?». Не погоджуються з таким твердження значно менше респондентів – 30,6%. Відносно більше (порівняно з усіма опитаними) погоджуються із вказаним твердженням жителі селищ і сіл та жінки, а відносно менше – жителі обласних центрів та чоловіки.

Водночас більшість опитаних жителів України (54,6%) негативно поставилися б до ситуації, якби в їхній громаді замість обраного голови громади центральною владою був би призначений голова військової адміністрації. Скоріше або повністю позитивно поставилися б до такої ситуації приблизно вдвічі менше опитаних (29,7%). Відносно більш негативно (порівняно з усіма опитаними) поставилися до вказаної ситуації жителі обласних центрів; чоловіки та респонденти молодшого і середнього віку, а відносно менш негативно – жителі сіл та селищ; жінки та респонденти старшого віку.

Більше половини (53,8%) опитаних жителів України, нічого не знають про діяльність голів обласних військових адміністрацій їхніх областей. Відносно краще обізнані про діяльність голів ОВА жителі обласних центрів; чоловіки та респонденти молодшого віку, а відносно гірше – жителі сіл та селищ; жінки та респонденти старшого віку. Респонденти, які тією чи іншою мірою знайомі з діяльністю голів ОВА загалом скоріше схвалюють її, ніж не схвалюють, – 24,8% опитаних дали повністю позитивні або скоріше позитивні оцінки діяльності голів ОВА, тоді як негативно оцінили їхню діяльність 18,2% опитаних. Відносно краще (порівняно з усіма опитаними) оцінюють діяльність голів ОВА жінки та респонденти старшого віку; а відносно гірше – чоловіки та респонденти молодшого віку.

Водночас більшість опитаних жителів України (67,7%) нічого не чули про законодавчу ініціативу щодо обмеження кількості термінів перебування на посаді міських голів, яка полягає в тому, що якщо особа уже обіймала посаду міського голови два повні строки, то така особа більше не матиме права балотуватися на цю посаду. Чули про таку ініціативу 30,9% респондентів.

Близько половини (51,4%) опитаних жителів України вважають, що голова їхньої громади повинен мати власну позицію та ініціативи, навіть якщо вони суперечать курсу центральної влади, але якщо це відповідає інтересам їхньої громади. 36,8% опитаних вважають, що голова їхньої громади має переважно підтримувати центральну владу, але мати право на окрему думку в окремих питаннях. Лише 5,2% респондентів вважають, що голова їхньої громади повинен повністю підтримувати курс центральної влади, навіть якщо це суперечить інтересам громади.