Після повернення Трампа до Білого дому популярність США у світі впала

Сполучені Штати Америки стають менш популярними у світі після повернення Дональда Трампа до Білого дому.

Як пише Politico, про це йдеться у звіті опитування, проведеного Nira Data та Альянсом демократій з 9 по 23 квітня 2025 року. Респондентами були 111 273 людей зі 100 країн.

Більшість опитаних негативно сприймають США, що свідчить про різке зниження рейтингу цієї країни порівняно з минулим роком. Репутація Америки зазнала особливо "сильного удару" в країнах ЄС. Як пише видання, це не дивно, оскільки президент США Дональд Трамп назвав блок "жахливим", "жалюгідним" та "створеним, щоб підвести Сполучені Штати".

Андерс Фог Расмуссен, колишній очільник НАТО та засновник Фонду Альянсу демократій, який є співавтором індексу, сказав, що він "не здивований, що сприйняття Сполучених Штатів так різко впало".

Тим часом Китай покращив рейтинг, вперше обігнавши США та зафіксувавши переважно позитивне сприйняття в усіх регіонах, окрім Європи.

Росія, репутація якої погіршилася після повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році, все ще менш популярна, ніж США, але, як пишуть дослідники, її імідж покращується.

Зазначається, що репутація Трампа відповідає репутації його країни. Опитування показало, що він менш популярний у світі, ніж його російський та китайський колеги, Путін та Сі Цзіньпін.

Трамп також отримав найгірший бал серед низки політичних, культурних та духовних лідерів, серед яких власник X Ілон Маск, засновник Microsoft Білл Гейтс, покійний Папа Франциск, Тейлор Свіфт та Кім Кардаш'ян.

Ізраїль виявився країною з найгіршою світовою репутацією серед усіх країн, що брали участь в опитуванні, особливо на Близькому Сході та в Південній Азії. Він непопулярний навіть у європейських державах, які історично були його союзниками, зокрема у Німеччині. Це сигналізує про зростаюче невдоволення діями його уряду в Газі та на Західному березі річки Йордан.