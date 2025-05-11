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США оголосили про торговельну угоду з Китаєм

Подробиці угоди оголосять пізніше.

США оголосили про торговельну угоду з Китаєм
Фото: EPA/UPG

Сполучені Штати Америки та Китай укладають торговельну угоду після перемовин у Швейцарії.

Про це повідомила пресслужба Білого дому. 

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив про "суттєвий прогрес" у переговорах з китайцями щодо деескалації торгової війни. При цьому він зазначив, що подробиці угоди оголосять уже завтра.

Торговий представник США, посол Джеймісон Грір додав, що угода з Китаєм допоможе вирішити проблему торгового дефіциту між країнами в розмірі $1,2 трлн.

"Дуже добра зустріч сьогодні з Китаєм у Швейцарії. Багато чого обговорили, багато про що домовилися. Повного перезавантаження досягнули в дружній, але конструктивній манері. Ми хочемо бачити, на благо як Китаю, так і США, відкриття Китаю для американського бізнесу", - прокоментував переговори президент США Дональд Трамп.

Зустріч проходила на тлі зростання мит, які за останні тижні перевищили 100% на ключові групи товарів. Рішення Трампа поширити тарифи на десятки інших країн також призвело до дестабілізації фінансових ринків і поглиблення глобальних побоювань рецесії.
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