США оголосили про торговельну угоду з Китаєм

Сполучені Штати Америки та Китай укладають торговельну угоду після перемовин у Швейцарії.

Про це повідомила пресслужба Білого дому.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив про "суттєвий прогрес" у переговорах з китайцями щодо деескалації торгової війни. При цьому він зазначив, що подробиці угоди оголосять уже завтра.

Торговий представник США, посол Джеймісон Грір додав, що угода з Китаєм допоможе вирішити проблему торгового дефіциту між країнами в розмірі $1,2 трлн.

"Дуже добра зустріч сьогодні з Китаєм у Швейцарії. Багато чого обговорили, багато про що домовилися. Повного перезавантаження досягнули в дружній, але конструктивній манері. Ми хочемо бачити, на благо як Китаю, так і США, відкриття Китаю для американського бізнесу", - прокоментував переговори президент США Дональд Трамп.

Зустріч проходила на тлі зростання мит, які за останні тижні перевищили 100% на ключові групи товарів. Рішення Трампа поширити тарифи на десятки інших країн також призвело до дестабілізації фінансових ринків і поглиблення глобальних побоювань рецесії.