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Голова МЗС сумнівається, що Путін наважиться на зустріч із Зеленським

"Дуже малоймовірно, що російська сторона має хоча б крихту такої сміливості". 

Голова МЗС сумнівається, що Путін наважиться на зустріч із Зеленським
Фото: МЗС

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга відреагував на заяву президента Володимира Зеленського, поставивши під сумнів, що Владімір Путін наважиться на зустріч у Туреччині у четвер.

Про це він написав у соцмережі Х.

"Це те, що робить справжній лідер. Він не ховається ні за ким і ні за чим. Дуже малоймовірно, що російська сторона має хоча б крихту такої сміливості", - написав Сибіга. 

  • Як повідомлялося, Путін заявив, що "пропонує відновити прямі перемовини без будь-яких додаткових умов" в найближчий четвер, 15 травня в Стамбулі. 
  • Зеленський відповів, що Україна чекає на повне припинення вогню. Він також повідомив, що в четвер зустрінеться з Владіміром Путіним у Туреччині особисто. 
  • Перед цим президент США Дональд Трамп заявив, що Україна повинна негайно погодитися на пропозицію Путіна про зустріч у четвер у Туреччині. Він зазначив, що принаймні сторони зможуть визначити, чи можлива угода. А якщо ні, то європейські лідери і США "знатимуть, де все знаходиться, і зможуть діяти відповідно". 
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