Голова МЗС сумнівається, що Путін наважиться на зустріч із Зеленським

"Дуже малоймовірно, що російська сторона має хоча б крихту такої сміливості".

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга відреагував на заяву президента Володимира Зеленського, поставивши під сумнів, що Владімір Путін наважиться на зустріч у Туреччині у четвер.

Про це він написав у соцмережі Х.

"Це те, що робить справжній лідер. Він не ховається ні за ким і ні за чим. Дуже малоймовірно, що російська сторона має хоча б крихту такої сміливості", - написав Сибіга.