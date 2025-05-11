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​Катар готується подарувати Трампу Boeing 747-8, відомий як "літаючий палац", - ЗМІ

Наступного тижня президент США відвідає Катар.

​Катар готується подарувати Трампу Boeing 747-8, відомий як "літаючий палац", - ЗМІ
Фото: EPA/UPG

Королівська сім'я Катару готується подарувати президенту США Дональду Трампу реактивний літак Boeing 747-8, відомий як "літаючий палац".

Про це повідомляє ABC News.

Зазначається, що літак використовуватимуть як новий Air Force One до кінця президентського терміну Трампа.

"Про подарунок, як очікується, буде оголошено наступного тижня, коли Трамп відвідає Катар під час своєї першої зарубіжної поїздки під час другого терміну", - пише видання.

У лютому Трамп вже оглянув літак, що відомий як "літаючий палац", коли той стояв у аеропорту Вест-Палм-Біч.
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