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В Албанії відбуваються парламентські вибори

Парламентські вибори 11 травня вважають важливими для Албанії на шляху до євроінтеграції.

В Албанії відбуваються парламентські вибори
Фото: Epochtimes

11 травня в Албанії відбуваються вибори до парламенту. Ці парламентські вибори є важливим випробуванням на шляху Албанії до членства в ЄС.

Про це пише DW.

Боротьба розгорнулася між правлячими в Албанії соціалістами та консервативним альянсом, який очолює екс-президент Салі Беріш, який перебуває під санкціями США.

Згідно з передвиборчими опитуваннями, фаворитом є Соціалістична партія, за яку готові проголосувати до 49% виборців. Її лідер, чинний глава уряду Еді Рама розраховує на переобрання. 60-річний політик, який править країною з 2013 року, оголосив, що має намір продовжити зусилля зі вступу країни до Євросоюзу 2030 року.

Його головний суперник — колишній президент і експрем'єр Албанії, лідер Демократичної партії Салі Беріша, який прагне повернутися у владу після 12 років перебування в опозиції. 80-річний консерватор керує опозиційним альянсом, який виступив на виборах із гаслом “Велика Албанія”, що багато в чому повторює передвиборчу кампанію Трампа. Попередні опитування в країні засвідчили, що цю партію підтримують близько 35% албанців.

Попередні підсумки виборів мають оприлюднити не пізніше 13 травня. У голосуванні вперше змогли дистанційно взяти участь близько 246 тисяч виборців за кордоном.

  • У Люксембурзі на міжурядовій конференції за участі представників Європейського Союзу та Албанії було офіційно відкрито вже третій із шести переговорних кластерів щодо вступу балканської країни до ЄС.
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