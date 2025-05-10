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Туск: якщо Росія відмовиться від припинення вогню, на неї очікує "хвиля нових санкцій"

Ці санкції погоджені зі США. 

Туск: якщо Росія відмовиться від припинення вогню, на неї очікує "хвиля нових санкцій"
Дональд Туск
Фото: EPA

Санкції проти Росії працюють, і якби не вони, то ситуація була б значно гіршою. Про це польський прем'єр-міністр Дональд Туск сказав на пресконференції з іншими лідерами країн "коаліції охочих" у Києві. 

Політика санкцій уже унеможливила перемогу Росії у війні, вважає Туск. Він назвав санкції ключовим методом обмеження можливостей Росії.

"Ситуація в Росії є складнішою, ніж Путін і пропаганда показують", – сказав він.

У разі відмови Росії від повного і безумовного припинення вогню з 12 травня буде посилення обмежувальних заходів. Це буде "хвиля нових санкцій", заявив польський прем'єр. 

"І дасть результат. Але політика санкцій вимагає послідовності, терпіння і єдності. Ми розмовляли попередньо з американською стороною про різного роду санкції. Для нас найважливішим є те, щоб рішення про готовність інтенсифікувати санкції було єдиною позицією всіх держав без винятку. США, всієї коаліції охочих. Я давно не бачив такої однозначної позиції в цьому питанні, хоча санкції для всіх нас багато коштують", – сказав Туск. 

Його британський колега Кір Стармер додав, що є згода не послаблювати санкції проти Росії аж до самого кінця мирного процесу. 
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