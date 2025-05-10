У Києві відбулося засідання "коаліції охочих" (оновлено)

У Києві сьогодні, 10 травня, пройшла зустріч лідерів країн "коаліції охочих" – міжнародного об'єдання, покликаного надати Україні дієві гарантії безпеки, передає The Guardian.

З візитом до Києва прибули президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем'єр-міністри Польщі та Британії Дональд Туск та Кір Стармер. Лідери країн обговорюватимуть ідею 30-денного безумнового припинення вогню та шляхи тиску на Росію, якщо вона відмовиться.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що всі лідери в межах зустрічі провели телефонну розмову з американським президентом Дональдом Трампом.

Following the Coalition of the Willing meeting in Kyiv, all five leaders @ZelenskyyUa @EmmanuelMacron @bundeskanzler @donaldtusk @Keir_Starmer had a fruitful call with @POTUS focused on peace efforts.



Ukraine and all allies are ready for a full unconditional ceasefire on land,… pic.twitter.com/MEfbtjtE4m — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) May 10, 2025

"Путін створив фейковий спокій лише на час параду 9 травня. Чому фейковий? Тому що атаки на фронті тривають. Російські штурми не припиняються. Вони досі застосовують авіабомби проти наших позицій на передовій і прикордонних громад. Але повітряних тривог не було. І це ще раз доводить: коли Москва не хоче вбивати, вона може зупинитися", – сказав Володимир Зеленський.

Що таке коаліція охочих

На тлі напруги в відносинах Києва і Вашингтона Європа активізувала зусилля з забезпечення справедливого миру для України. Лідерство в цьому питанні на себе взяли Лондон і Париж. Британський прем'єр-міністр першим оголосив, що його країна готова надіслати миротворців на територію України, які повинні гарантувати безпеку після того, як Україна і Росія домовляться про припинення війни.

Стармер і французький президент Еммануель Макрон влаштовують зустрічі з лідерами інших країн, аби напрацювати конкретні кроки. Коаліція охочих об'єднує близько 30 країн, і хоча не всі з них готові надіслати власні війська до України, вони засвідчують підтримку цій ідеї та висловлюють бажання допомагати різними шляхами.

Лідери коаліції зустрічалися в Парижі, Брюсселі та Лондоні. Одна з головних тем для обговорення – розміщення в Україні іноземних військових, які виступали б гарантією безпеки після припинення вогню.

У квітні до України приїздили представники держав-партнерів для обговорення розміщення контингенту. У Києві проходила зустріч з начальниками штабів країн-лідерок коаліції охочих. Французьку сторону представляв генерал Тьєррі Буркхардт, британську – адмірал Ентоні Радакін. Йдеться про гарантійний контингент, який розосередять по стратегічних точках, але не на лінії розмежування. Ці військові повинні бути гарантією безпеки після припинення вогню. У випадку повторної агресії Росії вони повинні будуть реагувати.