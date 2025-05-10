Віткофф: США можуть вийти з ядерних переговорів з Іраном, якщо не буде прогресу

США можуть вийти з ядерних переговорів з Іраном, якщо на зустрічі 11 травня сторони не досягнуть прогресу.

Таку заяву зробив спецпредставник президента США на Близькому Сході Стів Віткофф в інтерв'ю Breitbart News, пише Liga.net.

"Ми не думали, що переговори минулого тижня будуть продуктивними, тому що нам потрібно було досягти певних домовленостей з ними. Сподіваємося, цієї неділі вони будуть продуктивними. Сподіваюся, це означає, що вони продовжать ці переговори", – сказав Віткофф.

Також спецпосланець США наголосив, якщо переговори не матимуть прогресу, то США доведеться "піти іншим шляхом".

Віткофф також підкреслив, що програми збагачення не має існувати в Ірані – це "червона лінія" американської сторони. США повідомили Ірану про свою позицію, на що Тегеран заявив, що їм не потрібна ядерна бомба.

"З метою цього обговорення ми збираємось повірити їм на слово, що вони справді так вважають... Це означає демонтаж, це означає відсутність озброєння, і це означає, що Натанз, Фордо та Ісфахан – це їх три збагачувальні об'єкти – повинні бути демонтовані", – сказав Віткофф в інтерв'ю.