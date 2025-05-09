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Макрон і Туск підписали польсько-французький договір про розширене співробітництво

Сторони також уклали угоду про співпрацю в галузі мирного використання атомної енергії.

Макрон і Туск підписали польсько-французький договір про розширене співробітництво
Дональд Туск та Еммануель Макрон підписали угоду у Нансі, 9 травня 2025 року
Фото: Х/Donald Tusk

Президент Франції Еммануель Макрон і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск підписали 9 травня у французькому місті Нансі договір про розширене співробітництво та дружбу, передає PAP. 

«Цей договір передбачає розширене положення про солідарність. Воно оперативно реалізує солідарність, передбачену документами НАТО та ЄС», — заявив Макрон під час спільної пресконференції з Туском.

Президент Франції нагадав, що обидві держави охоплює дія статті 5 Статуту НАТО, яка передбачає колективну оборону. Він також повідомив, що у разі нападу на Польщу Франція зможе мобілізувати свої війська протягом 30 днів. «Я не сумніваюся, що таке розгортання буде можливим у разі найгіршого сценарію», — сказав Макрон.

Після підписання основного договору сторони також уклали угоду про співпрацю в галузі мирного використання атомної енергії.

Макрон наголосив на спільній відповідальності Франції та Польщі за мир і безпеку в Європі. 

«Російська агресія проти України намагається підірвати ці основи вже три роки, а насправді майже десять», — сказав лідер Франції.

Макрон додав, що європейська стратегічна автономія в обороні має спиратися на здатність країн ЄС виробляти власне озброєння та інвестувати в нього. За його словами, новий договір стане інструментом для реагування на сучасні виклики та захисту демократії і верховенства права.
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