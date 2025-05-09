​Країни Північної Європи посилюють безпекове співробітництво та запрошують Україну до партнерства

"Європа має взяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку", - наголосив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

Десять північноєвропейських країн, які входять до складу Сили спільного експедиційного реагування (Joint Expeditionary Force, JEF), домовилися про посилення безпекового співробітництва. Під час саміту в Осло 9 травня також ухвалено рішення запросити Україну до розширеного партнерства з JEF.

Про це йдеться на сайті норвезького уряду.

JEF — це ініціатива безпекового співробітництва під проводом Великої Британії, до якої входять також Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Швеція та Норвегія.

Лідери цих країн зібралися в Осло для обговорення спільних регіональних викликів у сфері безпеки. За підсумками зустрічі оприлюднили спільну заяву.

«Європа має взяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку — і цей процес уже триває. Цей саміт підтвердив наші тісні зв’язки в галузі безпеки. Ми погодилися посилити спільну роботу заради безпеки та стабільності в Північній Європі. JEF — це ефективна перша відповідь на кризу і підтримка обороноздатності НАТО», — заявив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

Ключовою темою саміту стала подальша підтримка України. Володимир Зеленський долучився до обговорень у режимі відеозв’язку.

«Ми одностайно підтримали запрошення України до розширеного партнерства в рамках JEF. Агресія Росії проти України спричинила найсерйознішу кризу безпеки в Європі з часів Другої світової війни. Наша підтримка України залишається непохитною. Ми також можемо багато чого навчитися з українського досвіду ведення війни. Залучення України до JEF важливе і для стабільності нашого регіону», — сказав Стьоре.

Країни JEF також домовилися посилити координацію з НАТО.

«JEF має унікальні можливості й має підтримувати НАТО у тих регіонах, які ми добре знаємо — Балтійському морі, північних територіях та Північній Атлантиці. Це платформа для практичної співпраці, спільного аналізу ситуації та обміну досвідом, що сприятиме посиленню як Альянсу, так і національної обороноздатності», — додав глава норвезького уряду.