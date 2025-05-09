Пентагон після схвалення Верховного суду США розпочав процедуру звільнення трансгендерів з армії

Для початку запроваджують період добровільного звільнення, потім – примусове.

Пентагон після схвального рішення Верховного суду США розпочав процедуру звільнення трансгендерів з армії, повідомляє пресслужба відомства із посиланням на заяву головного речника Пентагону та старшого радника Шона Парнелла.

“Міністра оборони [Піта Гегсета] надихнуло рішення Верховного суду про зупинення дії заборони суду нижчої інстанції, що дозволяє Міністерству оборони виконувати свою політику, пов'язану з "пріоритетністю військової майстерності та готовності", – заявив Шон Парнелл.

Він зазначив, що сьогодні Пентагон видасть вказівки для військових департаментів та служб припинити прийом осіб з поточним діагнозом, історією або симптомами, що відповідають гендерній дисфорії.

За його словами, приблизно 1000 військовослужбовців, які самостійно ідентифікували себе як такі, що мають діагноз гендерної дисфорії, розпочнуть процес добровільного звільнення.

Парнелл також зазначив, що для дійсних військовослужбовців період добровільного звільнення триватиме 30 днів, для резервістів – 60 днів. Після цього відомство розпочне обробку заяв щодо примусового звільнення.