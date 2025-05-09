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Пентагон після схвалення Верховного суду США розпочав процедуру звільнення трансгендерів з армії

Для початку запроваджують період добровільного звільнення, потім – примусове.

Пентагон після схвалення Верховного суду США розпочав процедуру звільнення трансгендерів з армії
Фото: EPA/UPG

Пентагон після схвального рішення Верховного суду США розпочав процедуру звільнення трансгендерів з армії, повідомляє пресслужба відомства із посиланням на заяву головного речника Пентагону та старшого радника Шона Парнелла. 

“Міністра оборони [Піта Гегсета] надихнуло рішення Верховного суду про зупинення дії заборони суду нижчої інстанції, що дозволяє Міністерству оборони виконувати свою політику, пов'язану з "пріоритетністю військової майстерності та готовності", – заявив Шон Парнелл.

Він зазначив, що сьогодні Пентагон видасть вказівки для військових департаментів та служб припинити прийом осіб з поточним діагнозом, історією або симптомами, що відповідають гендерній дисфорії.

За його словами, приблизно 1000 військовослужбовців, які самостійно ідентифікували себе як такі, що мають діагноз гендерної дисфорії, розпочнуть процес добровільного звільнення.

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Парнелл також зазначив, що для дійсних військовослужбовців період добровільного звільнення триватиме 30 днів, для резервістів – 60 днів. Після цього відомство розпочне обробку заяв щодо примусового звільнення.
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