Лідери країн JEF обговорили з Трампом і Зеленським 30-денне припинення вогню

Лідери країн JEF (Joint Expeditionary Force – Об'єднаних експедиційних сил) ініціювали телефонні розмови з американським президентом Дональдом Трампом та українським лідером Володимиром Зеленським. Про це президент Фінляндії Александер Стубб повідомив у X.

Під час розмов йшлося про ситуацію в Україні та пропозицію 30-денного припинення вогню. За словами Стубба, є просування.

"Під час вечері з лідерами JEF я, разом з прем'єр-міністром (Норвегії. – Ред.) Йонасом Гаром Стьоре ініціювали дзвінки з Дональдом Трапом і Володимиром Зеленським", – сказав він.

До JEF входять Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Швеція і Велика Британія. З Трампом учора говорив і французький президент Еммануель Макрон. Він сказав, що якщо Росія не погодиться на 30-денне припинення вогню, то Європа у тісних консультаціях зі США буде діяти.

Пропозицію припинити вогонь на 30 днів Україна прийняла ще два місяці тому, на зустрічі з американськими представниками в Саудівській Аравії. Росія ж на це так і не погодилася, а натомість почала висувати власні вимоги та вдавати "перемир'я" то на Великдень, то на 9 травня. В реальності ж вона не припиняла ні наступи, ні обстріли.

Учора Дональд Трамп і Володимир Зеленський мали телефонну розмову. За її результатами американський лідер закликав до встановлення припинення вогню на 30 діб. В інакшому випадку пригрозив Росії санкціями.