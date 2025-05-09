Росія використовує міфи про Другу світову для виправдання війни проти України, - ISW

Наратив про "велику вітчизняну війну" став важливим інструментом для утримання колишніх республік СРСР в орбіті впливу РФ.

Росія активно використовує міфи про Другу світову війну для виправдання війни в Україні.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 8 травня.

"Кремль продовжує використовувати російські міфи про Другу світову війну напередодні російського свята 9 травня, щоб створити інформаційні умови, аби виправдати в очах російського суспільства тривалу війну в Україні та майбутню агресію проти НАТО", - зазначають аналітики.

Вони наводять приклад - статтю міністра оборон РФ Андрія Бєлоусова, в якій той стверджує, що війна Росії проти України "увійде в історію як подвиг, рівнозначний перемозі радянських військ і народу під час Другої світової війни".

На думку аналітиків ISW, Кремль намагається пов’язати антизахідні заяви Володимира Путіна з міфами про Другу світову війну, щоб посилити образ "екзистенційної загрози", з якою нібито зараз стикається Росія. Крім того, Кремль "реконструює наратив радянської доби про те, що Захід планує знищити Росію (замість Радянського Союзу) і що конфлікт буде нескінченним".

Раніше в Міністерстві закордонних справ України нагадали, що Друга світова війна почалася з угоди нацистської Німеччини та Радянського Союзу.

Як відомо, один із основоположних міфів СРСР - про "велику вітчизняну війну" з 1991 став важливим інструментом для утримання колишніх республік СРСР в орбіті російського впливу.

Після російського вторгнення у 2014 році цей міф росіяни почали використовувати для мобілізації населення на боротьбу проти України. Для нашої ж держави деконструкція цього міфу стала питанням національної безпеки, і його таки вдалося подолати.