Росіяни за добу завдали 80 ударів по Сумщині, є загиблі і поранені

Російські війська протягом доби завдали 80 ударів по 21 населеному пункту в 10 територіальних громадах Сумщини. Повітряна тривога в області тривала 14 годин 30 хвилин.
Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.
У Миколаївській громаді в результаті ударів КАБів учора загинула мирна жителька. Також дістали поранення ще дві цивільні особи.
Крім того, під час розбирання завалів будинку в селищі Шалигине, який було зруйновано внаслідок ворожого обстрілу, виявлено загиблого місцевого мешканця.
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах. Ворог активно застосовував керовані авіабомби, FPV-дрони та скидання ВОГ з БпЛА.
- більше 10 ударів КАБів;
- більше 10 атак FPV-дронами;
- майже 30 скидань ВОГ з БпЛА.
Також ворог здійснив два ракетних удари по територіїї Глухівської громади.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Новослобідській громаді пошкоджено п’ять приватних будинків;
- у Глухівській громаді пошкоджено три приватних будинки;
- у Юнаківській громаді пошкоджено два приватних житлових будинки;
- у Середино-Будській громаді пошкоджено одне приватне домоволодіння, відбулося загорання чотирьох приватних будинків;
- у Свеській громаді зруйновано приватний будинок.
За добу з прикордонних громад евакуйовано 186 людей.
Нагадаємо, що в Сумах 8 та 9 травня СБУ проводить безпекові заходи, тому можливі обмеження проходу та проїзду.