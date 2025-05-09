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Росіяни за добу завдали 80 ударів по Сумщині, є загиблі і поранені

За добу з прикордонних громад евакуйовано 186 людей. 

Росіяни за добу завдали 80 ударів по Сумщині, є загиблі і поранені
Наслідки російської атаки на Сумщині (архівне фото)
Фото: Сумська облпрокуратура

Російські війська протягом доби завдали 80 ударів по 21 населеному пункту в 10 територіальних громадах Сумщини. Повітряна тривога в області тривала 14 годин 30 хвилин.

Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

У Миколаївській громаді в результаті ударів КАБів учора загинула мирна жителька. Також дістали поранення ще дві цивільні особи. 

Крім того, під час розбирання завалів будинку в селищі Шалигине, який було зруйновано внаслідок ворожого обстрілу, виявлено загиблого місцевого мешканця

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах. Ворог активно застосовував керовані авіабомби, FPV-дрони та скидання ВОГ з БпЛА.

  • більше 10 ударів КАБів;
  • більше 10 атак FPV-дронами;
  • майже 30 скидань ВОГ з БпЛА.

Також ворог здійснив два ракетних удари по територіїї Глухівської громади. 

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури: 

  • у Новослобідській громаді пошкоджено п’ять приватних будинків;
  • у Глухівській громаді пошкоджено три приватних будинки;
  • у Юнаківській громаді пошкоджено два приватних житлових будинки;
  • у Середино-Будській громаді пошкоджено одне приватне домоволодіння, відбулося загорання чотирьох приватних будинків;
  • у Свеській громаді зруйновано приватний будинок.

За добу з прикордонних громад евакуйовано 186 людей. 

Нагадаємо, що в Сумах 8 та 9 травня СБУ проводить безпекові заходи, тому можливі обмеження проходу та проїзду. 
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