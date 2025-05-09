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Велика Британія запровадить найбільші санкції проти російського "тіньового флоту"

Оголошення від прем'єр-міністра відбудеться на саміті Об'єднаних експедиційних сил.

Велика Британія запровадить найбільші санкції проти російського "тіньового флоту"
Фото: rada.gov.ua

На урядовому сайті Великої Британії розміщено повідомлення про запровадження найбільшого пакету санкцій проти російського нафтового "тіньового флоту".

Під обмеження потраплять до 100 суден, які з 2024 року перевезли вантаж загальною вартістю понад 24 мільярди доларів. 

У Лондоні наголошують, що санкції покликані "не лише позбавити Кремль коштів на ведення війни в Україні, але й захистити критичну національну інфраструктуру від збитків, завданих жахливим технічним станом кораблів та їхнім безвідповідальним мореплавством у Європі". Йдеться про випадки пошкодження підводних кабельних мереж.

"Ці дії уряду мають продемонструвати, що для тих, хто допомагає путінській воєнній машині, немає надійної схованки", - підсумовують британські урядовці.

Про запровадження санкцій прем'єр-міністр Сполученого Королівства Кір Стармер офіційно повідомить на саміті Об'єднаних експедиційних сил у норвезькому Осло. 
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