Велика Британія запровадить найбільші санкції проти російського "тіньового флоту"

Оголошення від прем'єр-міністра відбудеться на саміті Об'єднаних експедиційних сил.

На урядовому сайті Великої Британії розміщено повідомлення про запровадження найбільшого пакету санкцій проти російського нафтового "тіньового флоту".

Під обмеження потраплять до 100 суден, які з 2024 року перевезли вантаж загальною вартістю понад 24 мільярди доларів.

У Лондоні наголошують, що санкції покликані "не лише позбавити Кремль коштів на ведення війни в Україні, але й захистити критичну національну інфраструктуру від збитків, завданих жахливим технічним станом кораблів та їхнім безвідповідальним мореплавством у Європі". Йдеться про випадки пошкодження підводних кабельних мереж.

"Ці дії уряду мають продемонструвати, що для тих, хто допомагає путінській воєнній машині, немає надійної схованки", - підсумовують британські урядовці.

Про запровадження санкцій прем'єр-міністр Сполученого Королівства Кір Стармер офіційно повідомить на саміті Об'єднаних експедиційних сил у норвезькому Осло.