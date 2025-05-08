Британія розпочне найбільшу еру оновлення оборонної промисловості з часів закінчення Другої світової, ‒ Стармер

Міністри найближчими тижнями оприлюднять стратегічний огляд оборони, в якому будуть окреслені сфери, де Лондон бачить потребу в зміцненні своїх збройних сил.

Прем'єр-міністр Кір Стармер заявив, що Велика Британія розпочне найбільшу еру оновлення оборонної промисловості з часів закінчення Другої світової війни, намагаючись переконати невдоволений електорат в економічній вигоді від збільшення витрат на оборону.

Про це повідомляє Bloomberg.

Уряд розпочне “найамбітнішу програму роботи з безпеки та відновлення нашої країни з 1945 року”, заявив Стармер у четвер у своєму виступі перед військовими діячами та оборонними компаніями в Лондоні з нагоди 80-ї річниці закінчення війни.

Міністри найближчими тижнями оприлюднять стратегічний огляд оборони, в якому будуть окреслені сфери, де Лондон бачить потребу в зміцненні своїх збройних сил, а також нові плани щодо національної безпеки та оборонної промисловості Британії.

На тлі все більших сумнівів щодо підтримки США європейської безпеки за президента Дональда Трампа та того, що Стармер назвав “викликом покоління” загрози з боку Росії, його лейбористський уряд оприлюднив плани щодо збільшення витрат на оборону до 3% від економічного обсягу протягом наступного десятиліття, з 2,5% до 2027 року, з 2,3% зараз.

Прем'єр-міністр також заявив, що пізніше у четвер він надасть оновлену інформацію про економічні переговори зі США, на тлі очікувань, які підживлює Трамп, що дві країни оголошуватимуть про рамки торговельної угоди.

У своїй промові Стармер стверджував, що національна безпека – це економічна безпека, і що підвищення оборонної позиції створить робочі місця, багатство та можливості по всій країні, а також допоможе гарантувати безпеку Великої Британії.

Він також оголосив про контракт на суму 563 мільйони фунтів стерлінгів (749 мільйонів доларів) для Rolls-Royce Holdings Plc на обслуговування британського парку винищувачів Typhoon у рамках плану перетворити британську оборонну промисловість на “двигун національного оновлення”.