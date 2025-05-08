Індія та Пакистан обмінялися вогнем у Кашмірі після ескалації конфлікту

Після насильства в середу з обох боків кордону повідомляється про щонайменше 45 смертей, зокрема дітей.

Індія та Пакистан провели перестрілку вздовж свого кордону в Кашмірі, пише France24 з посиланням на Нью-Делі ‒ через день після того, як Індія здійснила смертельні ракетні атаки на, за її словами, “терористичні табори” в Пакистані.

Два тижні тому Нью-Делі звинуватив Ісламабад у нападі на туристів у керованій Індією частині спірного Кашміру.

Вчора прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф пообіцяв відповісти на атаки Індії, які кілька днів повторювалися вздовж їхнього кордону та переросли в артилерійські обстріли.

“Ми помстимося за кожну краплю крові цих мучеників”, ‒ сказав Шаріф у зверненні до нації.

Після насильства в середу з обох боків кордону повідомляється про щонайменше 45 смертей, зокрема дітей.

Ісламабад заявив, що внаслідок індійських ударів та обстрілу вздовж кордону загинув 31 цивільний мешканець. Нью-Делі повідомив, що внаслідок пакистанського вогню загинули 13 цивільних та один солдат.

Пакистанські військові також заявили про збиття п'яти індійських літаків, але Нью-Делі не відповів на ці заяви. Водночас високопоставлене джерело в індійській службі безпеки повідомило, що три їхні винищувачі розбилися на власній території.