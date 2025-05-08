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Тимчасовий президент Сирії Ахмед аль-Шараа здійснив перший візит до Європи

Під час візиту до Франції він зустрівся зі своїм колегою Еммануелем Макроном.

Тимчасовий президент Сирії Ахмед аль-Шараа здійснив перший візит до Європи і зустрівся у Франції з президентом Еммануелем Макроном

Про це повідомила пресслужба Єлисейського палацу.

Президенти домовились, що сирійський уряд "захистить усіх сирійців" від насилля, такого, як нещодавні напади на групи меншин у Сирії.

Крім того співрозмовники дійшли до згоди, що Сирія протистоятиме виробникам наркотиків у країні.

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Також країни вирішили співпрацювати у боротьбі з тероризмом. 

Тимчасовий президент Сирії повідомив, що тривають "непрямі переговори" з Ізраїлем. Йдеться про припинення атак на територію Сирії, її інфраструктуру та громадян. 

В свою чергу Макрон назвав ізраїльські удари в Сирії "поганою практикою". На його думку вони не гарантуватимуть "довгострокову безпеку Ізраїлю". 

Також Еммануель Макрон, запевнив, що буде лобіювати у ЄС поступове зняття санкцій із Сирії та закликав США до такої ж політики щодо Дамаску.
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