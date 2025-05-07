Президент Сербії Александр Вучич таки прибув до Москви

Його літак міг перетнути повітряний простір Болгарії, а також пролетіти над Чорним морем, Грузією та Азербайджаном.

Президент Сербії Александр Вучич прибув до Москви для участі в заходах 9 травня, передає BGNES.

Згідно з картою польоту, літак глави сербської держави міг пролетіти через повітряний простір Болгарії, а також над Чорним морем, Грузією та Азербайджаном.

Політ відбувся за нетиповим маршрутом. Літак Embraer з позивним YUSRB вилетів з Белграда 8:31 за Грінвічем і приземлився в Баку об 11:36. Після понад години перебування в азербайджанській столиці, о 12:43 літак вилетів до Москви, куди прибув менш ніж за три години.

Сербські ЗМІ, зокрема, агентство Tanjug, повідомили, що зупинка в Баку була вимушеною через «неможливість отримати дозвіл на подальший політ у зв’язку з бойовими діями». Водночас російські ЗМІ писали, що посадка була запланованою для дозаправки.

Зазвичай рейси AirSerbia з Белграда до Москви пролітають через Угорщину, Словаччину, Польщу, Литву та Латвію. Але напередодні вильоту Литва та Латвія відмовили у доступі до свого повітряного простору, що змусило президента Сербії змінити маршрут.

Вучич є одним з небагатьох лідерів європейських країн, які планують відвідати Москву 9 травня. Сербія має статус кандидата на вступ до ЄС з 2012 року, і Євросоюз попередив, що візит президента до Росії може поставити під загрозу європейські перспективи країни.

3 травня Вучич несподівано перервав візит до США, де мав зустрітися з президентом Дональдом Трампом. Сербські лікарі тоді заявили, що не варто очікувати повернення глави держави до звичного режиму найближчим часом.