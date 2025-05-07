Ще 205 українських захисників сьогодні повернулися з російського полону
Ще 205 українських захисників сьогодні повернулися з російського полону
Пакистан заявляє, що Індія майже повністю припинила потік води через греблю
Пакистан заявляє, що Індія майже повністю припинила потік води через греблю
Морські дрони проти російської авіації: мінус два Су-30
Морські дрони проти російської авіації: мінус два Су-30
СБУ спільно із ДБР викрили командира батальйону на Донеччині, який "обкладав даниною" бойові виплати своїх підлеглих
СБУ спільно із ДБР викрили командира батальйону на Донеччині, який "обкладав даниною" бойові виплати своїх підлеглих
У Києві уламки "шахедів" впали на житлові будинки. Двоє загиблих, є поранені (оновлено)
У Києві уламки "шахедів" впали на житлові будинки. Двоє загиблих, є поранені (оновлено)
Багата нафтою провінція Канади може провести референдум про відокремлення
Багата нафтою провінція Канади може провести референдум про відокремлення
Хто очолить повоєнну Україну?
Хто очолить повоєнну Україну?
БпЛА атакували Москву – у місті закривали всі чотири аеропорти. Також атакували інші регіони (оновлено)
БпЛА атакували Москву – у місті закривали всі чотири аеропорти. Також атакували інші регіони (оновлено)
Росіяни обстріляли Київ балістикою
Росіяни обстріляли Київ балістикою
ГоловнаСвіт

Президент Сербії Александр Вучич таки прибув до Москви

Його літак міг перетнути повітряний простір Болгарії, а також пролетіти над Чорним морем, Грузією та Азербайджаном.

Президент Сербії Александр Вучич таки прибув до Москви
Александр Вучич
Фото: EPA/UPG

Президент Сербії Александр Вучич прибув до Москви для участі в заходах 9 травня, передає BGNES.

Згідно з картою польоту, літак глави сербської держави міг пролетіти через повітряний простір Болгарії, а також над Чорним морем, Грузією та Азербайджаном.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Політ відбувся за нетиповим маршрутом. Літак Embraer з позивним YUSRB вилетів з Белграда 8:31 за Грінвічем і приземлився в Баку об 11:36. Після понад години перебування в азербайджанській столиці, о 12:43 літак вилетів до Москви, куди прибув менш ніж за три години. 

Сербські ЗМІ, зокрема, агентство Tanjug, повідомили, що зупинка в Баку була вимушеною через «неможливість отримати дозвіл на подальший політ у зв’язку з бойовими діями». Водночас російські ЗМІ писали, що посадка була запланованою для дозаправки.

Зазвичай рейси AirSerbia з Белграда до Москви пролітають через Угорщину, Словаччину, Польщу, Литву та Латвію. Але напередодні вильоту Литва та Латвія відмовили у доступі до свого повітряного простору, що змусило президента Сербії змінити маршрут.

Вучич є одним з небагатьох лідерів європейських країн, які планують відвідати Москву 9 травня. Сербія має статус кандидата на вступ до ЄС з 2012 року, і Євросоюз попередив, що візит президента до Росії може поставити під загрозу європейські перспективи країни.

3 травня Вучич несподівано перервав візит до США, де мав зустрітися з президентом Дональдом Трампом. Сербські лікарі тоді заявили, що не варто очікувати повернення глави держави до звичного режиму найближчим часом.

  • А ось прем'єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо заборонили польоти над Польщею та Литвою по дорозі до Москви.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies