CNN: Сполучені Штати втратили за тиждень вже другий винищувач з авіаносця “Гаррі Трумен” в Червоному морі

Попередньо, під час спроби посадки на авіаносець стався збій гальмування, тому пілоту та офіцеру систем озброєння довелося катапультуватися. Літак впав у море.

Ще один винищувач F/A-18 Super Hornet з авіаносця “Гаррі Трумен” втрачено у Червоному морі трохи більше ніж за тиждень, повідомляє CNN із посиланням на 5 джерел.

Ще не зовсім зрозуміло, що сталося, оскільки розслідування триває, але двоє людей сказали, що під час спроби посадки на авіаносець стався якийсь збій гальмування, і пілоту та офіцеру систем озброєння довелося катапультуватися. Їх було піднято рятувальним гелікоптером, і обидва живі, але вони отримали незначні травми.

Літак впав у море. Його досі не підняли.

Втрата винищувача сталася через тиждень після того, як інший F/A-18 упав за борт “Трумена”. Того разу, за попередніми повідомленнями, “Трумен” зробив різкий поворот, щоб уникнути вогню хуситів, що сприяло падінню винищувача за борт.

За даними ВМС, винищувач F/A-18 коштує понад 60 мільйонів доларів.