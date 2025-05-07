Пакистан і Індія заявили, що внаслідок взаємних атак загинули десятки людей

Ісламабад заявив про “24 удари з боку Індії по шести місцях".

У Пакистані сьогодні вранці внаслідок ракетних ударів збройних сил Індії загинуло, за оновленими даними, 26 людей. Ці дані пакистанської влади навів The Guardian. Ще 46 отримали поранення. Генеральний директор Міжвідомчого управління зв’язків з громадськістю Пакистану (ISPR), генерал-лейтенант Ахмад Шаріф назвав напад “відвертим актом війни” на тлі зростання напруженості між ядерними сусідами, пише Радіо Свобода.

“Пакистан відповість на напад”, ‒ додав він.

Індійська армія також повідомила про загиблих цивільних – за її твердженням, троє мирних жителів загинули від рук пакистанських військ, які “довільно” обстріляли лінії контролю. Це фактичний кордон, що розділяє Кашмір – центр 80-річної територіальної суперечки між двома країнами. Командування додало, що індійська армія “відповідає пропорційно”.

Міністр інформації Пакистану Аттаулла Тарар заявив раніше, що Пакистан збив три індійські літаки та один безпілотник. Індійське командування не коментувало цю заяву.

Прем’єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф запланував екстрене засідання Комітету національної безпеки на ранок 7 травня.

Головна міністерка провінції Пенджаб Мар’ям Наваз оголосила надзвичайний стан у регіоні, який межує з Індією. Усі школи, коледжі та університети будуть закриті. Поліція та інші служби безпеки переведені у стан підвищеної готовності, а лікарів, які перебувають у відпустці, попросили з’явитися на службу.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що його поінформували про напад і він сподівається, що бойові дії «закінчаться дуже швидко». У Нью-Йорку Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш висловив стурбованість нападом і закликав до максимальної стриманості обидві країни.