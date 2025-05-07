Wall Street Journal: США посилили шпигування за Гренландією і шукають там прихильників "приєднання"

Це перші конкретні кроки в програмі Трампа для заволодіння островом.

За даними двох джерел газети Wall Street Journal, США посилили збір розвідувальних даних стосовно Гренландії на тлі кампанії президента Дональда Трампа з захоплення острова. Минулого тижня декілька високопосадовців під керівництвом директорки Національної розвідки Тулсі Габбард звернулися до голів розвідувальних агенцій з повідомленням "про акцент на зборі інформації".

Їм доручили дізнатися більше про рух за незалежність Гренландії та ставлення до видобутку там корисних копалин американцями. Також агентствам доручили знайти людей у Гренландії і Данії, які підтримують зазіхання Штатів на острів.

Журналісти звернули увагу, що таке доручення є першими конкретними кроками адміністрації Трампа стосовно виконання його бажання заволодіти Гренландією.

Речник Ради нацбезпеки Джеймс Гевітт сказав, що Білий дім не коментує тему розвідки, але додав, що "президент був чітким стосовно того, що США занепокоєні безпекою Гренландії та Арктики".

Габбард звинуватила газету в "підриві авторитета президента шляхом політизації та витоку" секретних даних.

Колишні посадовці американської розвідки та ексвисокопосадовці розвідки, націленої на Європу, сказали журналістам на умовах анонімності, що арктичний острів ніколи раніше не був ключовим для збору розвідувальних даних.

Трамп і Гренландія

Бажання купити Гренландію Дональд Трамп висловлював ще в 2019 році, а після повернення до Білого дому став активно заявляти про важливість острова для безпеки США. У грудні 2024, до інавгурації, Трамп заявив, що контроль над Гренландією є "необхідністю".

Прем'єр-міністр Данії відповів, що Гренландія не продається.

Прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде під час візиту до Копенгагена відкрито повідомив, що острів не хоче бути частиною ані Данії, ані Сполучених Штатів, натомість прагне до незалежності.

Більше на цю тему – в матеріалі "Навіщо Дональду Трампу Гренландія. І до чого тут Китай".