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Трамп заявив, що контроль над Гренландією є “абсолютною необхідністю”

Це не перші його "словесні зазіхання" на самоврядну територію у складі Данії.

Трамп заявив, що контроль над Гренландією є “абсолютною необхідністю”
Фото: EPA/UPG

Обраний президент США Дональд Трамп заявив про зацікавленість у контролі над Гренландією, яка є самоврядною територією у складі Данії, пише BBC.

“Для цілей національної безпеки та свободи в усьому світі Сполучені Штати Америки вважають, що володіння та контроль над Гренландією є абсолютною необхідністю”, – написав республіканець у Truth Social.

Такі заяви республіканець робить не вперше ‒ під час свого першого терміну Трамп уже обговорював купівлю Гренландії. Після того, як The Wall Street Journal повідомила про його приватні міркування з цього приводу, офіційні особи Данії та Гренландії відкинули цю ідею.

“Ми відкриті для бізнесу, а не для продажу”, ‒ заявило тоді Міністерство закордонних справ Гренландії.

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Як пише New York Post, тоді Трампа найбільше приваблювали природні ресурси та геополітична значимість території.

Гренландія не продається. Гренландія не є данською. Гренландія належить Гренландії. Я дуже сподіваюся, що це не серйозно”, – заявила прем'єрка Данії Метте Фредеріксен під час візиту до Гренландії у 2019 році.

Трамп був розчарований такою реакцією і навіть скасував зустріч з нею через її коментарі щодо абсурдності запропонованої угоди.

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