ДБР затримало колаборанта, який під час окупації Херсона "охороняв" українських патріотів

Він був охоронцем у слідчому ізоляторі, де росіяни утримували та катували українських ромадян.

У Херсоні ДБР затримало перебіжчика, який під час окупації охороняв затриманих загарбниками патріотів, повідомили у правоохоронному органі.

Він був охоронцем у слідчому ізоляторі, де росіяни утримували та катували українських громадян.

До окупації Херсона чоловік працював молодшим інспектором в “Херсонському слідчому ізоляторі”. Після захоплення міста він пішов на співпрацю з “новою владою” та влаштувався на аналогічну посаду у незаконно створеному загарбниками ізоляторі так званої служби виконання покарань.

Перебіжчик забезпечував охорону ув’язнених громадян, які чинили спротив окупаційній владі. Після звільнення Херсона він залишився у місті та почав переховуватися, постійно змінюючи орендоване житло.

Колаборанту повідомили про підозру у державній зраді та колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 КК України).