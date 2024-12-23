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ДБР затримало колаборанта, який під час окупації Херсона "охороняв" українських патріотів

Він був охоронцем у слідчому ізоляторі, де росіяни утримували та катували українських ромадян.

ДБР затримало колаборанта, який під час окупації Херсона "охороняв" українських патріотів

У Херсоні ДБР затримало перебіжчика, який під час окупації охороняв затриманих загарбниками патріотів, повідомили у правоохоронному органі.

Він був охоронцем у слідчому ізоляторі, де росіяни утримували та катували українських громадян.

До окупації Херсона чоловік працював молодшим інспектором в “Херсонському слідчому ізоляторі”. Після захоплення міста він пішов на співпрацю з “новою владою” та влаштувався на аналогічну посаду у незаконно створеному загарбниками ізоляторі так званої служби виконання покарань.

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Перебіжчик забезпечував охорону ув’язнених громадян, які чинили спротив окупаційній владі. Після звільнення Херсона він залишився у місті та почав переховуватися, постійно змінюючи орендоване житло.

Колаборанту повідомили про підозру у державній зраді та колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 КК України).

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