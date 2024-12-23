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Трамп пообіцяв “зупинити трансгендерне божевілля” і заявив, що уряд США визнаватиме лише дві статі

Обраний президент США також пообіцяв жорсткі заходи проти “злочинності з боку мігрантів” 

Трамп пообіцяв “зупинити трансгендерне божевілля” і заявив, що уряд США визнаватиме лише дві статі
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Обраний президент США Дональд Трамп пообіцяв “зупинити трансгендерне божевілля” у перший же день свого президентства, оскільки республіканці контролюватимуть обидві палати Конгресу та Білий дім.

Про це повідомляє Голос Америки.

“Я підпишу указ про припинення сексуального каліцтва дітей, відмовлюся від трансгендерної політики в армії та наших початкових, середніх та старших школах”, – заявив обраний президент на заході для молодих консерваторів у штаті Арізона.

Він також пообіцяв “не допускати чоловіків у жіночий спорт”, додавши, що “уряд Сполучених Штатів офіційно визнаватиме лише дві статі – чоловічу та жіночу”.

Трамп також пообіцяв жорсткі заходи проти “злочинності з боку мігрантів” і повторив свої обіцянки відновити контроль США над Панамським каналом.

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Минулого тижня, коли Конгрес затвердив річний оборонний бюджет, до нього було включено положення, яке блокує фінансування деяких видів допомоги для дітей-трансгендерів, батьки яких служать в армії.

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