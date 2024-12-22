Прем'єр Словаччини Фіцо прилетів до Путіна в Москву

Вони говоритимуть про транзит газу.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо прилетів до Москви. Про це повідомили російські ЗМІ.

Зазначається, що Фіцо вже зустрівся з Владіміром Путіним.

Імовірно, що тема їхньої розмови - угода про транспортування російського газу через Україну до Європи, термін дії якої спливає в кінці грудня.

Напередодні президент Сербії Александр Вучич повідомив, що він неофіційно дізнався про запланований візит глави словацького уряду Роберта Фіцо до Росії, оскільки Україна з 1 січня 2025 року зупиняє транзит російського газу.