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Прем'єр Словаччини Фіцо прилетів до Путіна в Москву

Вони говоритимуть про транзит газу.

Прем'єр Словаччини Фіцо прилетів до Путіна в Москву
Роберт Фіцо
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо прилетів до Москви. Про це повідомили російські ЗМІ.

Зазначається, що Фіцо вже зустрівся з Владіміром Путіним. 

Імовірно, що тема їхньої розмови - угода про транспортування російського газу через Україну до Європи, термін дії якої спливає в кінці грудня.

Напередодні президент Сербії Александр Вучич повідомив, що він неофіційно дізнався про запланований візит глави словацького уряду Роберта Фіцо до Росії, оскільки Україна з 1 січня 2025 року зупиняє транзит російського газу.

  • Як відомо, із 1 січня 2025 Україна зупиняє транзит російського газу своєю територію, що безпосередньо матиме наслідки на можливості Росії постачати газ на територію окупованого Придністров'я. Водночас молдовська влада вживає заходів для забезпечення непідконтрольної території енергоресурсами, аргументуючи це бажанням уникнути гуманітарної катастрофи в регіоні.
  • Зупинка транзиту пов'язана з тим, що з 2025-го завершується дія п'ятирічного контракту Натфогазу і "Газпрому". Угоду можна було продовжити ще на десять років, але через повномасштабний напад росіян Україна цього не робитиме. Більше на цю тему – в матеріалі "Дивні схеми: хто стоїть за спробами продовжити транзит російського газу".
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