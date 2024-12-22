Папа Римський закликав до різдвяного перемир’я в усьому світі

"Молімося, щоб на Різдво припинився вогонь на всіх воєнних фронтах, у Святій Землі, в Україні, на всьому Близькому Сході та в усьому світі".

Папа Римський Франциск вкотре нагадав світові про страждання України від війни, і закликав до "різдвяного перемир’я" у всьому світі.

Про це повідомляє Vatican News.

"Стражденна Україна і далі потерпає від обстрілів міст, які іноді пошкоджують школи, лікарні, храми. Нехай же замовкне зброя і залунає різдвяна коляда! Молімося, щоб на Різдво припинився вогонь на всіх воєнних фронтах, у Святій Землі, в Україні, на всьому Близькому Сході та в усьому світі", - сказав Папа Римський.

Він також згадав про сектор Гази, нагадавши про дітей, які гинуть від куль, про бомбардування шкіл і лікарень.

Папа Франциск висловив занепокоєння ситуацією в Мозамбіку.

Як відомо, за всі роки війни Росія жодного разу не дотрималась домовленостей про перемир’я.