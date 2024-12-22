“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
У Міноборони відреагували на відео, де люди в формі та поліцейський "викурювали" чоловіка з автомобіля
У Міноборони відреагували на відео, де люди в формі та поліцейський "викурювали" чоловіка з автомобіля
Зеленський про Путіна: "Люди гинуть, а йому "цікаво"… Довбойоб"
Зеленський про Путіна: "Люди гинуть, а йому "цікаво"… Довбойоб"
​Низка нардепів хоче через Конституційний суд визнати всі конкурси з «міжнародниками» неконституційними (документ)
​Низка нардепів хоче через Конституційний суд визнати всі конкурси з «міжнародниками» неконституційними (документ)
Журналістка Ольга Мусафірова: «Спомин з раннього дитинства — бабуся з мамою пишуть лист на адресу "Москва, Кремль"…»
Журналістка Ольга Мусафірова: «Спомин з раннього дитинства — бабуся з мамою пишуть лист на адресу "Москва, Кремль"…»
10 нестандартних різдвяних фільмів
10 нестандартних різдвяних фільмів
«Він приберіг кусень хліба і не сам з’їв — розділив між співкамерниками». Пам’яті загиблого в полоні Олександра Грицюка
«Він приберіг кусень хліба і не сам з’їв — розділив між співкамерниками». Пам’яті загиблого в полоні Олександра Грицюка
Олександр Усик переміг Тайсона Ф’юрі одноголосним рішенням суддів
Олександр Усик переміг Тайсона Ф’юрі одноголосним рішенням суддів
Олександр Усик – Тайсон Ф’юрі 2. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Тайсон Ф’юрі 2. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
ГоловнаСвіт

Volkswagen досяг угоди з профспілками: у Німеччині скоротять 35 тисяч робочих місць, але заводи не закриють

Водночас компанія щороку зменшуватиме потужності на німецьких заводах на більше ніж 700 тисяч автомобілів.

Volkswagen досяг угоди з профспілками: у Німеччині скоротять 35 тисяч робочих місць, але заводи не закриють
Volkswagen розглядає можливість закриття заводів у країні вперше за свою 87-річну історію
Фото: EPA/UPG

Volkswagen досягнув угоди з профспілками, яка передбачає кардинальні зміни у діяльності компанії в Німеччині, включно зі скороченням понад 35 000 робочих місць до 2030 року і різким зменшенням німецьких потужностей.

Про це пише Reuters та Financial Times.

Заводи не закриватимуть, а раніше йшлося про необхідність закрити “щонайменше” три виробництва у Німеччині.

Лідери профспілок привітали угоду як "різдвяне диво" після 70 годин переговорів, найдовших за 87-річну історію компанії. Негайного закриття або звільнень не буде, і VW відмовився від вимог скоротити зарплату на 10%.

Volkswagen з вересня вів перемовини з представниками профспілок про заходи, які компанія називала необхідними для того, щоб конкурувати з дешевшими китайськими конкурентами та впоратися з низьким попитом у Європі, а також нижчим, ніж прогнозувалося, попитом на електромобілі.

Близько 100 тисяч працівників компанії провели два страйки у листопаді ‒ найбільші в історії Volkswagen.

Хоча закриття не буде, Volkswagen, зокрема, розглядає перепрофілювання майданчика в Оснабрюку. Частину виробництва можуть перенести до Мексики. Виробництво у Вольфсбурзі ‒ на найбільшому заводі ‒ буде скорочено з чотирьох до двох складальних ліній. 

“Жодного майданчика не буде закрито, ніхто не буде звільнений з виробничих причин, і наша угода про заробітну плату буде збережена у довгостроковій перспективі”, ‒ підкреслила керівниця Виробничої ради Даніела Кавалло.

Як проводитимуть скорочення працівників

35 тисяч майбутніх скорочень робочих місць становитимуть близько чверті робочої сили VW і супроводжуватимуться скороченням виробництва на німецьких заводах компанії на більше ніж 700 тисяч автомобілів щороку.

Головний переговорник IG Metall Торстен Грогер пояснив, що скорочення, які не спричинять обов'язкових звільнень, є частиною вирішення проблеми надмірних потужностей і вони відбуватимуться відповідно до соціальних норм. Тобто компанія має намір не наймати нових працівників на робочі місця тих, які виходять на пенсію або погоджуються на добровільне звільнення. 

Крім того, працівники погодилися скоротити кількість постійних робочих місць для стажерів і скоротити деякі бонуси персоналу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies