Volkswagen досяг угоди з профспілками: у Німеччині скоротять 35 тисяч робочих місць, але заводи не закриють

Водночас компанія щороку зменшуватиме потужності на німецьких заводах на більше ніж 700 тисяч автомобілів.

Volkswagen розглядає можливість закриття заводів у країні вперше за свою 87-річну історію

Volkswagen досягнув угоди з профспілками, яка передбачає кардинальні зміни у діяльності компанії в Німеччині, включно зі скороченням понад 35 000 робочих місць до 2030 року і різким зменшенням німецьких потужностей.

Про це пише Reuters та Financial Times.

Заводи не закриватимуть, а раніше йшлося про необхідність закрити “щонайменше” три виробництва у Німеччині.

Лідери профспілок привітали угоду як "різдвяне диво" після 70 годин переговорів, найдовших за 87-річну історію компанії. Негайного закриття або звільнень не буде, і VW відмовився від вимог скоротити зарплату на 10%.

Volkswagen з вересня вів перемовини з представниками профспілок про заходи, які компанія називала необхідними для того, щоб конкурувати з дешевшими китайськими конкурентами та впоратися з низьким попитом у Європі, а також нижчим, ніж прогнозувалося, попитом на електромобілі.

Близько 100 тисяч працівників компанії провели два страйки у листопаді ‒ найбільші в історії Volkswagen.

Хоча закриття не буде, Volkswagen, зокрема, розглядає перепрофілювання майданчика в Оснабрюку. Частину виробництва можуть перенести до Мексики. Виробництво у Вольфсбурзі ‒ на найбільшому заводі ‒ буде скорочено з чотирьох до двох складальних ліній.

“Жодного майданчика не буде закрито, ніхто не буде звільнений з виробничих причин, і наша угода про заробітну плату буде збережена у довгостроковій перспективі”, ‒ підкреслила керівниця Виробничої ради Даніела Кавалло.

Як проводитимуть скорочення працівників

35 тисяч майбутніх скорочень робочих місць становитимуть близько чверті робочої сили VW і супроводжуватимуться скороченням виробництва на німецьких заводах компанії на більше ніж 700 тисяч автомобілів щороку.

Головний переговорник IG Metall Торстен Грогер пояснив, що скорочення, які не спричинять обов'язкових звільнень, є частиною вирішення проблеми надмірних потужностей і вони відбуватимуться відповідно до соціальних норм. Тобто компанія має намір не наймати нових працівників на робочі місця тих, які виходять на пенсію або погоджуються на добровільне звільнення.

Крім того, працівники погодилися скоротити кількість постійних робочих місць для стажерів і скоротити деякі бонуси персоналу.