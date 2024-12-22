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Польща готова збивати російські ракети, якщо вони загрожуватимуть країні

Польща зосереджена на захисті своєї території.

Польща готова збивати російські ракети, якщо вони загрожуватимуть країні
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш в інтерв'ю "Голосу Америки" заявив, що досі не було ситуації, коли ракета цілеспрямовано була націлена на об’єкти у Польщі. Тому польські військові збиватимуть російські ракети та дрони тільки у тому випадку, якщо ті будуть загрожувати безпеці країни, пише LIGA.net.

За словами міністра оборони, Польща підготувала та посилила систему ППО в районі аеропорту Жешув, який перебуває під охороною НАТО. Захист на авіабазі забезпечують союзники, серед яких США, Велика Британія, Німеччина, Норвегія та інші країни.

"І якщо цей повітряний простір буде порушено, ракету чи дрон зіб’ють. Ми робитимемо це, якщо це буде можливо фізично", – сказав міністр.

За словами Косіняка-Камиша, у попередніх випадках, коли ракети потрапляли на територію Польщі, це відбувалося "за лічені секунди", і збивати їх можна лише за умови загрози для Польщі або інших країн НАТО. Водночас, він наголошує, що досі не було ситуації, коли ракета цілеспрямовано була націлена на об’єкти у Польщі.

За словами міністра оборони, НАТО не ухвалювало рішень, які дозволяли б Польщі збивати ракети над повітряним простором України, тому країна зосереджена на захисті своєї території.

  • Нагадаємо, що міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що країна не ухвалюватиме самостійно жодних рішень з приводу збиття російських ракет, що прямують в бік західних регіонів України.
  • У липні Україна та Польща уклали безпекову угоду: вона передбачає можливість перехоплення російських ракет і дронів.
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