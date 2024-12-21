ГУР та МЗС евакуювали із Сирії 34 людини, майже половина з них – це діти

Сьогодні, 21 грудня унаслідок успішної операції ГУР МО та МЗС України з території Сирії через Ліван евакуювали 34 людини.

Як йдеться у телеграмі української розвідки, серед евакуйованих є 31 громадянин України та троє громадян Сирії, родичів громадян України з законним правом в’їзду на територію нашої держави. У складі групи є 15 дітей.

"Дякуємо за допомогу у здійсненні місії ліванській стороні, зокрема генеральному менеджеру спортивних та молодіжних закладів у Лівані – доктору Наджи Хаммуду, а також авіакомпанії Sky Up за постійну підтримку", – зазначили у ГУР і додали, що також вдячні владі Молдови.

Евакуйовані громадяни вже приземлились в аеропорту Кишинева, звідки далі вирушать додому в Україну.

Фото: ГУР МО України Евакуація із Сирії до України

"Здійснена нині важлива операція з порятунку українців із Сирії – черговий доказ, що Україна допомагає своїм громадянам – скрізь, всюди і завжди. Воєнні розвідники разом з колегами з МЗС роблять все можливе, щоб захистити права наших людей, допомогти кожному й кожній, хто опинився в біді", – наголосив начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов.

Від серпня цього року за дорученням президента України Володимира Зеленського ГУР МО та МЗС здійснили чотири етапи евакуації із території Лівану та врятували 302 людини – 217 українців та 85 громадян інших держав.

Також у розвідці наголошують, що ГУР МО та МЗС продовжують надавати усю необхідну допомогу громадянам України на Близькому Сході.