Президентка Ісландії затвердила новий уряд

Президентка Ісландії Галла Томасдоттір 21 грудня затвердила новий уряд і призначила лідерку соціал-демократів Кріструн Фростадоттір прем'єр-міністром, передає Reuters із посиланням на місцеві медіа.

Лівоцентристський Соціал-демократичний альянс Фростадоттір став найбільшою партією на позачергових виборах 30 листопада, а до її коаліційного уряду також увійдуть центристська Народна партія та проєвропейська Партія реформ.

Лідерка Партії реформ Торгердюр Катрін Гуннарсдоттір була призначена міністром закордонних справ.

Вперше в Ісландії лідерами всіх правлячих партій стануть жінки. Також вони вперше зайняли посади лідера уряду і президента країни.

36-річна Фростадоттір, крім того, - наймолодша прем'єр-міністерка в історії Ісландії.