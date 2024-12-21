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FT: Трамп вимагатиме від країн НАТО виділяти по 5% ВВП на оборону

ОБраний президент США не планує припиняти підтримку України.

FT: Трамп вимагатиме від країн НАТО виділяти по 5% ВВП на оборону
Фото: EPA/UPG

Майбутній президент США Дональд Трамп вимагатиме від країн-членів НАТО збільшити витрати на оборону до 5 відсотків ВВП, але планує продовжувати надавати військову допомогу Україні.

Про це із посиланням на джерела пише Financial Times. 

Як розповіли виданню співрозмовники, цього місяця найближчі помічники новообраного президента США із зовнішньої політики поділилися його намірами під час обговорень із високопоставленими європейськими посадовцями.

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Хоча під час своєї передвиборчої кампанії Трамп обіцяв припинити допомогу Україні та  змусити Київ розпочати негайні "мирні переговори", тепер він має намір продовжити військову допомогу нашій державі.

У той же час Трамп вимагатиме від країн НАТО збільшити витрати на оборону на 2 чи й 3%. 

Імовірно, Трамп погодиться на 3,5 відсотка. Він планує пов’язати більші витрати на оборону та пропозицію більш вигідних умов торгівлі зі США.

Союзники по НАТО вже обговорюють підвищення витрат на оборону до 3 відсотків. Це мають погодити на червневому саміні НАТО, але багато держав стурбовані "важкими фіскальними рішеннями", які знадобляться для такого кроку. Ціього року США витрачали на оборону близько 3,1 відсотка ВВП. Протягом останнього року першого президентства Трампа у 2020 році витрати Пентагону досягли 3,4 відсотка.

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