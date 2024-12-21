FT: Трамп вимагатиме від країн НАТО виділяти по 5% ВВП на оборону

Майбутній президент США Дональд Трамп вимагатиме від країн-членів НАТО збільшити витрати на оборону до 5 відсотків ВВП, але планує продовжувати надавати військову допомогу Україні.
Про це із посиланням на джерела пише Financial Times.
Як розповіли виданню співрозмовники, цього місяця найближчі помічники новообраного президента США із зовнішньої політики поділилися його намірами під час обговорень із високопоставленими європейськими посадовцями.
Хоча під час своєї передвиборчої кампанії Трамп обіцяв припинити допомогу Україні та змусити Київ розпочати негайні "мирні переговори", тепер він має намір продовжити військову допомогу нашій державі.
У той же час Трамп вимагатиме від країн НАТО збільшити витрати на оборону на 2 чи й 3%.
Імовірно, Трамп погодиться на 3,5 відсотка. Він планує пов’язати більші витрати на оборону та пропозицію більш вигідних умов торгівлі зі США.
Союзники по НАТО вже обговорюють підвищення витрат на оборону до 3 відсотків. Це мають погодити на червневому саміні НАТО, але багато держав стурбовані "важкими фіскальними рішеннями", які знадобляться для такого кроку. Ціього року США витрачали на оборону близько 3,1 відсотка ВВП. Протягом останнього року першого президентства Трампа у 2020 році витрати Пентагону досягли 3,4 відсотка.
- Нещодавно писали про те, що європейські країни-члени НАТО ведуть переговори про збільшення цільових витрат альянсу на оборону до 3% ВВП, очікуючи президентства Трампа.
- Тим часом комісар ЄС з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс хоче, щоб у наступному семирічному бюджеті ЄС було близько 100 мільярдів євро на оборону.
- А країни Європи планують створити оборонний фонд на 500 млрд євро. До ініціативи хочуть залучити як країни-учасниці ЄС, так і країни поза союзом.
- Польський Сейм затвердив державний бюджет на 2025 рік, у якому передбачив рекордні за усю історію країни видатки на сферу оборони. У перерахунку на ВВП це 4,7%,
- Reuters ставерджує, що НАТО візьме на себе координацію західної військової допомоги Україні замість США