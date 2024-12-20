Автомобіль в'їхав у різдвяний ярмарок у Магдебурзі

Автомобіль врізався в групу людей на різдвяному ярмарку в місті Магдебург на сході Німеччини.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що декілька людей отримали поранення, деякі могли бути вбиті.

На місці працює багато поліцейських та екстрених служб.

В свою чергу, керівник різдвяного ярмарку сказав людям залишити центр міста.

За даними агентства DPA, водія автомобіля заарештували. Наразі невідомо, хто він та яким був мотив його дій.