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Автомобіль в'їхав у різдвяний ярмарок у Магдебурзі

Декілька людей отримали поранення, деякі могли бути вбиті.

Автомобіль в'їхав у різдвяний ярмарок у Магдебурзі
Автомобіль в'їхав у різдвяний ярмарок у Магдебурзі
Фото: MDR

Автомобіль врізався в групу людей на різдвяному ярмарку в місті Магдебург на сході Німеччини.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що декілька людей отримали поранення, деякі могли бути вбиті.

На місці працює багато поліцейських та екстрених служб.

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В свою чергу, керівник різдвяного ярмарку сказав людям залишити центр міста.

За даними агентства DPA, водія автомобіля заарештували. Наразі невідомо, хто він та яким був мотив його дій.

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