Автомобіль в'їхав у різдвяний ярмарок у Магдебурзі

Автомобіль врізався в групу людей на різдвяному ярмарку в місті Магдебург на сході Німеччини.
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що декілька людей отримали поранення, деякі могли бути вбиті.
На місці працює багато поліцейських та екстрених служб.
В свою чергу, керівник різдвяного ярмарку сказав людям залишити центр міста.
За даними агентства DPA, водія автомобіля заарештували. Наразі невідомо, хто він та яким був мотив його дій.
- У місті Ельмсхорн в Німеччині слідчі державної безпеки заарештували 17-річного підлітка. Він, ймовірно, планував теракт на різдвяному ярмарку.