У Польщі відкриють ще два українські консульства

Також планується відкриття нових дипломатичних установ у Румунії, Словаччині, Німеччині та Франції.

У Польщі планується відкриття двох додаткових українських консульських установ - у Жешуві та Познані, а також розглядаються відкриття в інших європейських країнах.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час години запитань до уряду, передає "Інтерфакс-Україна".

"Якщо брати напрямок Польща. На сьогодні в Польщі перебуває друга за величиною українська громада... ми говоримо про кількість приблизно 1 млн громадян. Ми посилюватиме нашу консульську присутність. Планується відкриття двох додаткових консульських установ у Жешуві та Познані", - сказав Сибіга.

За його словами, в країнах, де перебуває найбільше громадян України, буде розширення фізичної консульської присутності. Зокрема, йдеться про Румунію, Словаччину, Німеччину та Францію.

"У цих країнах ми плануємо відкриття додаткових консульських установ", - наголосив міністр.