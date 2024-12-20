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Конгрес США провалив бюджетний законопроєкт: шатдаун практично неминучий

Це може бути перша зупинка роботи урядових установ з грудня 2018 - січня 2019 року.

Конгрес США провалив бюджетний законопроєкт: шатдаун практично неминучий
Конгрес США
Фото: EPA/UPG

Республіканська партія не змогла забезпечити достатню кількість голосів у Палаті представників США для схвалення нового законопроєкту, що мав запобігти шатдауну - припиненню роботи низки державних відомств через відсутність фінансування. 

Як пише Reuters, за документ проголосували лише 174 конгресмени, в той час як проти висловилися аж 235. Одразу 38 республіканців відмовилися виконувати вказівку обраного президента Дональда Трампа щодо підтримки цієї версії кошторису замість компромісної двопартійної

Новий законопроєкт дозволив би адміністрації Трампа збільшити витрати, суттєво скоротити податки і підняти стелю державного боргу, який наразі становить 36 трильйонів у національній валюті США.

Провалене голосування робить шатдаун практично неминучим: на вжиття якихось заходів у республіканців залишилося часу до опівночі п'ятниці. Якщо Конгрес так і не зможе досягти бодай якоїсь згоди, то це буде перша зупинка роботи уряду з грудня 2018 року - тоді, за першої каденції Дональда Трампа, шатдаун тривав до січня 2019-ого.

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