США можуть направити делегацію в Сирію

Сполучені Штати отримали позитивні сигнали від повстанців, які усунули Башара Асада від влади в Сирії.

США розглядають можливість відправлення американських чиновників до Сирії для забезпечення плавного політичного переходу.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на держсекретаря Ентоні Блінкена.

Блінкен заявив, що США отримали позитивні сигнали від повстанської групи, яка усунула Башара Асада від влади в Сирії.

“Ми перебуваємо в прямому контакті і ми також розглядаємо відправлення людей в Сирію. Ми повинні бачити конкретні дії, а не просто позитивні заяви” , - сказав Блінкен.

Зараз адміністрація Байдена зіткнулася з відсутністю офіційної присутності в Дамаску, особливо після того, як кілька західних країн направили туди делегації в останні дні.

Також Блінкен висловив обережний оптимізм щодо перспектив угоди про припинення вогню в Смузі Гази. Вона має забезпечити звільнення заручників, утримуваних ХАМАС, і покращити гуманітарну ситуацію в анклаві. Держсекретар припустив, що шанси на припинення вогню покращилися, коли Іран і Хезболла ослаблені.