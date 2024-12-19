США можуть направити делегацію в Сирію

США розглядають можливість відправлення американських чиновників до Сирії для забезпечення плавного політичного переходу.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на держсекретаря Ентоні Блінкена.
Блінкен заявив, що США отримали позитивні сигнали від повстанської групи, яка усунула Башара Асада від влади в Сирії.
“Ми перебуваємо в прямому контакті і ми також розглядаємо відправлення людей в Сирію. Ми повинні бачити конкретні дії, а не просто позитивні заяви” , - сказав Блінкен.
Зараз адміністрація Байдена зіткнулася з відсутністю офіційної присутності в Дамаску, особливо після того, як кілька західних країн направили туди делегації в останні дні.
Також Блінкен висловив обережний оптимізм щодо перспектив угоди про припинення вогню в Смузі Гази. Вона має забезпечити звільнення заручників, утримуваних ХАМАС, і покращити гуманітарну ситуацію в анклаві. Держсекретар припустив, що шанси на припинення вогню покращилися, коли Іран і Хезболла ослаблені.
- Франція підняла свій прапор у посольстві в Дамаску вперше за 12 років. Водночас Франція заявила, що підняття прапора не означає автоматичного відновлення свого посольства.
- Уряди Великобританії та Франції відправили своїх представників для переговорів із владою Сирії, а Євросоюз заявив, що готується налагодити контакти із Дамаском.
- В свою чергу, німецькі дипломати також планують переговори з новою сирійською владою. Вони будуть зосереджені на перехідному процесі для Сирії та захисті меншин. Також Німеччина вивчає можливості дипломатичної присутності в Дамаску.