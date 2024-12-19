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Politico: Туск хоче захистити медіакомпанію TVN від поглинань союзниками Орбана

Уряд включив компанії TVN та Polsat до списку стратегічно важливих підприємств, зробивши їхнє потенційне придбання предметом попереднього схвалення урядом.

Politico: Туск хоче захистити медіакомпанію TVN від поглинань союзниками Орбана
Дональд Туск
Фото: EPA

Уряд Польщі буде схвалювати будь-яке поглинання великої медіакомпанії TVN, яка, як побоюється Варшава, є метою інвесторів з таких країн, як Угорщина, Росія та Китай, пише Politico.

Видання зазначає, що цей крок може виявитися вирішальним у боротьбі прем'єр-міністра Дональда Туска проти партії “Право і справедливість” (PiS), яка конфліктувала з TVN, перебуваючи при владі, і, ймовірно, вітала б поглинання, пов'язане з її політичним союзником, угорським прем’єр-міністром Віктором Орбаном.

Минулого тижня Туск оголосив, що Варшава хоче захистити TVN та іншого великого мовника Polsat від “ворожих поглинань”, які підживлюють посередники з Росії чи Китаю. У середу уряд включив компанії до списку стратегічно важливих підприємств, зробивши їхнє потенційне придбання предметом попереднього схвалення міністрами.

Повідомляється, що у поглинанні TVN зацікавлені чеські та угорські компанії, а її американський власник Warner Bros. Discovery зазнає величезних збитків.

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TVN є однією з найвпливовіших медіагруп Польщі, яка останніми роками опинилася у центрі політичних подій. У 2019 році правий уряд на чолі з “PiS” вжив заходів, покликаних змусити Warner Bros. Discovery продати компанію, але купівлю зупинив президент Анджей Дуда, щоб не псувати відносини Польщі зі Сполученими Штатами.

Хоча TVN сам є прибутковим бізнесом, її власник перебуває під тиском, оскільки йому необхідно покрити великий борг. У другому кварталі 2024 року Warner Bros. Discovery зафіксувала збитки у розмірі майже 10 мільярдів доларів.

Додамо, “Право і справедливість” з оптимізмом очікують на перспективу поглинання компанії особами, близькими до Будапешта. Хоча у партії угорського лідера Fidesz є свої розбіжності з “PiS”, політична сила набагато тісніше пов'язана з нею, ніж “Громадянська платформа” Туска.

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