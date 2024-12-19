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Дружина іспанського прем'єра дала свідчення в суді щодо звинувачень у корупції

Слідчі стверджують, що вона отримала спонсорів для свого навчального курсу завдяки політичному впливу.

Дружина іспанського прем'єра дала свідчення в суді щодо звинувачень у корупції
Педро Санчез з дружиною Бегоною Гомез
Фото: EPA/UPG

Дружина голови іспанського уряду Педро Санчеза Бегона Гомез у середу вперше дала свідчення у справі щодо нібито використання нею політичного впливу для залучення спонсорів до її платного навчального курсу.

Як пише Reuters, перші закиди щодо корупції на адресу родини прем'єра пролунали у квітні цього року, а в липні Бегона Гомез прийшла на судове засідання, але, як і її чоловік, відмовилася від відповідей на запитання. Цього разу дружина політика все ж висловила своє ставлення до звинувачень - допит вів її адвокат Антоніо Камачо, колишній міністр внутрішніх справ Іспанії.

За словами юриста, його клієнтка "дала зрозуміти, що їй нічого приховувати", а відмову від свідчень влітку пояснила "відсутністю чіткого розуміння суті справи". Гомез стверджує, що не використовувала своє політичне становище в особистих цілях, а зустрічі зі спонсорами у приміщенні офіційної резиденції прем'єр-міністра пов'язала з ковідними обмеженнями на пересування.

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